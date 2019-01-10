张庆禄·大马民主的突破与挑战 509大选实现了首次政党轮替，也深化了我国民主。国人终于发现民主体制所赋予他们的权利，从此以后，选票承载更重的意义，不再轻盈。

经济学人智库公布2018年民主指数，马来西亚连跳数级，位列52，傲视东南亚诸国，领先新加坡14个名次，也排在菲律宾前头。

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这是因为一场大选，把我国的民主指数往上拉。

509大选实现了首次政党轮替，也深化了我国民主。国人终于发现民主体制所赋予他们的权利，从此以后，选票承载更重的意义，不再轻盈。

然而，根据经济学人智库的归类，马来西亚还是一个“有缺陷的民主国家”，还未跻身“完全民主国家”行列。民主路上，大马仍在摸索，步伐蹒跚，一个不小心，或遭反民主浪潮反噬。

的确，509大选是我国民主的里程碑，然而大选过后，民主精神却受到挑战。

国阵丢失政权，巫统掀起出走潮，退党议员伺机跳跃龙门，加入土著团结党，重返执政联盟。虽然希盟内的行动党与公正党不认同接纳跳槽议员，可是土团党却打开大门，迎君入室。

在反对声浪下，土团党设立委员会，过滤巫统叛将，并设下条件，不让他们在第15届大选之前担任党职。虽然如此，土团党接纳议员跳槽的立场并未改变。这当中最重要的考量是政治利益，至于符不符合民主精神，已非重点。

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失去政权的议员，应该接受民主选举的结果，承担在野的责任，而非通过其他渠道，重新走进政府大门。倘若这些人可以轻易地转换码头，选民无论投选哪一个阵营，他们都能继续待在政府里头享受权力，民主选举的意义已经打了折扣。

再者，选民基本上选党不选人，候选人扛着党旗中选后，跳槽其他政党，不但背叛了党的信任，更有违民意；正确的做法是自行辞职，以新政党的旗帜出战，重新寻求人民委托（当然，这需先废除议员辞职后，5年不得参选之条例）。

除跳槽风考验民主外，日益盛行的民粹主义也让人担忧我国民主会走上歧路。政治学家威廉瑞克把民主制度分为自由主义和民粹主义。在民粹主义的民主制度下，政府高度关注并迎合民众的喜好，注重的是人民开不开心的问题。

如此一来，应该做的事可能办不了，不该做的事却一头栽进去，越陷越深，难以自拔。尤其选举趋近，朝野争夺民心，就越可能走向民粹。一旦民粹骑劫民主，横冲直撞，短期内或见歌舞升平，但长远必会付出代价。

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509大选，让世界见证马来西亚在民主旅程中的突破，然而在破茧之后，仍有重重困阻待跨越，在民主的阶梯上，还须努力向上爬。