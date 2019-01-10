法国联赛杯‧大巴黎爆冷翻船‧无缘六连冠 巴西球星内马尔帮助巴黎圣杰门打破僵局，不过恩巴科托与图拉姆先后命中点球，“大巴黎”就此无缘法国联赛杯六连冠，他们在国内杯赛的43连胜也画上了句号。

甘冈在王子公园球场以2比1将强大的巴黎圣杰门淘汰后，球员相拥庆祝。（图：法新社）

（法国‧巴黎10日讯））法国联赛杯8强9日上演法甲积分榜首尾两端球队的对决，获得三粒点球的联赛“副班长”甘冈抓住其中两次机会，在王子公园球场以2比1将强大的巴黎圣杰门淘汰出四强。

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巴西球星内马尔帮助巴黎圣杰门打破僵局，不过恩巴科托与图拉姆先后命中点球，“大巴黎”就此无缘法国联赛杯六连冠，他们在国内杯赛的43连胜也画上了句号。

双方带著0比0的僵局进入下半场后，穆尼耶禁区内对布拉犯规，送给甘冈点球，然而主罚的图拉姆将球踢飞。穆尼耶此后很快做出弥补，他在第63分钟右路送出传中球，后点的内马尔头球攻门得手。

科科突入禁区被贝尔纳特撞倒，主裁判经过视频助理裁判（VAR）系统确认后再度判给甘冈点球。这一次恩巴科托没有浪费机会，在临近终场前扳平比分。

补时阶段图拉姆禁区内被科雷尔放倒，主裁判第三次将手指向点球点。图拉姆再度操刀主罚，门将阿雷奥拉尽管猜对了方向，却未能阻止皮球钻入网窝。

巴黎圣杰门主教练图赫尔赛后坦言，比赛中球队没有展现出“足够的饥饿感”。

联赛里与甘冈堪称难兄难弟的摩纳哥也拿到一场提振士气的胜利，他们在主场通过点球大战淘汰了雷尼斯。

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第30分钟，雷尼斯凭借布里若的扫射破门，重回首发阵容的罗尼洛佩斯第54分钟捅射扳平比分。进入点球大战后，摩纳哥年轻门将巴迪亚西勒成为主角，不仅扑出三粒点球，还完成最后一击，将点球大战比分锁定在8比7。

另一场8强赛中，波尔多主场1比0险胜法乙球队勒阿弗尔。

斯特拉斯堡已于8日客场淘汰里昂后锁定了四强席位。（新华社）