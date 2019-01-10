廖济伟·文告那件小事 为此，希盟政府要各路行业都分家，教育方面请先废除大学固打制，让各族拥有平等资格入读各大学，而不是一再的高喊要公平公正，面对会流失巫裔选票的课题却萎缩不前，却提也不敢提。

财长林冠英日前指政治和教育、经济及媒体应该分家和分开，否则不能迈向民主、无法有新闻自由、卓越表现和让经济有竞争力。

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的确，当政治渗入教育、经济甚至媒体时，一律成为政治人物的筹码，不断的使用同样的课题来玩弄民间的情绪，捞取选票，把人民当傻瓜，离倒台的路就更靠近一点了。

比方说承认统考课题，每每大选都被摆上台，心系华文教育的选民只能抱着试一试的心态，把手中的票投给了许下承诺的政党，年复一年，承认统考被网民揶揄成原本的“一哩路”变成“亿哩路”，贴切实在。

经济，当政治人物因政治利益干预经济市场，让市场变得浑浊及腐败，委任政治人物出任官联公司高职，就是其中一个手法，理应让官联公司摆脱政治人物的控制，让专才为国家和人民谋取利益，应当避嫌的不让拥有政党背景者出任官联公司高职，而不是像前朝政府般将左手的地低价卖给右手的公司，还理直气壮的说最终受益者还是国家及人民，橡胶局吃了死猫还要为他人鼓掌，好悲哀。

至于媒体，被政党操控的媒体都没有几个好下场，正如行动党一再强调的人民的眼睛是雪亮的，拥有政治立场的媒体最终无法获得中立或无政治立场的读者青睐，而这一批读者恰恰是这市场上最大的一群，阅报并不是要看政治人物耍嘴皮子，而是要掌握政府最新政策和民生课题，如媒体业者选边站，与读者意愿背道而驰，迟早被读者唾弃，不用发文告批评或强制分家，行业生态终究会将不懂民意者淘汰，自古如此。

为此，希盟政府要各路行业都分家，教育方面请先废除大学固打制，让各族拥有平等资格入读各大学，而不是一再的高喊要公平公正，面对会流失巫裔选票的课题却萎缩不前，却提也不敢提。

禁止党内人士不管是国州议员或拥有党职者，出任官联公司高职，以免出现利益冲突；禁止国州议员亲属关系承包政府工程；任何政府工程应当进行公开招标，而不是直接委任或批给区部主席，赚取政治资源，这一切的一切都是政治腐败的开端。

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全面开放媒体行业，资助新媒体、广播业发展，让更多家媒体百花齐放，打造能够影响区域性的媒体生态，而不是将目光局限在小小的马来西亚，需放眼东南亚6亿人口，而不是纠结在小事如文告上，今天这家打压你还有别家，理应将格局放大，这才是所谓的新闻自由，更具卓越表现和让经济有竞争力吧。