州政府200万拨款移交5校‧槟独中今年有2“红包” 槟州华教事务委员会主席章瑛说，槟州独中今年有两个红包，一是州政府的拨款，二是联邦政府的1200万令吉（全国独中）拨款。

曹观友（左七起）和章瑛移交模拟支票给郭显荣、黄维忠、方炎华、温子开和黄炎光，由行政议员及州议员陪同。（图：星洲日报）

（槟城9日讯）槟州政府今日移交制度化拨款共200万令吉给槟州5所独中的代表。

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槟州华教事务委员会主席章瑛说，槟州独中今年有两个红包，一是州政府的拨款，二是联邦政府的1200万令吉（全国独中）拨款。

她说，那1200万令吉要如何分，将在本月11日揭晓。在槟州，自2010年开始已使用5所独中平分200万令吉的方式，即各获40万令吉。

曹观友：制度化拨款踏入第11年

槟首长曹观友说，今年制度化拨款踏入第11年，加上首长特别拨款和独中教职员回馈金，州政府至今共拨了2269万3200令吉协助独中改善教职员薪资和福利，继而减低师资流动率，也吸引更多优秀的教职员留在独中。

“这拨款看似不多，但累积下来，十多年以来已帮助不少学校进行各种维修，一些学校也把拨款用于赞助清寒子弟的学费，让热爱华教的他们得以在独中继续升学。”

他说，针对承认统考文凭，教育部目前已成立独立委员会着手处理，他希望大家能够给教育部足够的时间。

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出席者有菩提独中董事黄炎光、日新独中署理董事长拿督黄维忠、钟灵董事长拿督斯里郭显荣、槟华独中董事副主席拿督温子开、韩江董事财政拿督斯里方炎华，5校校长陈芃宏、陈奇杰、吴维城、廖静仪、江美俐、行政议员及州议员等。