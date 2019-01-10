星观点·双赢方案符合马新利益 马来西亚和新加坡一水之隔，唇齿相依，有着深厚的历史、经济、文化和民间渊源，因此彼此间必须建立建设性的和谐关系，以便在任何课题上找到有利于两国人民的双赢解决方案。

我国与新加坡达致一项协议，以解决去年底引发的领空及领海纠纷。这是两国外交部长会面谈判后的结果。此再次证明两国的紧密友好关系，并说明了在任何课题上寻求双赢，对两国是利好。

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根据协议，即日起，我国暂缓在柔佛州实施的巴西古当领空永久限制区一个月，新加坡也同意暂停在实里达机场启用仪表着陆系统（ILS）为时一个月。

舆论发现，随着马哈迪二度任相，李显龙则在铺排接班班子，情势的改变和调适，以致两国在一些议题上有着不同观点，再引起争议。

争议始于10月25日我国政府修改柔佛巴西古当港口限制的声明，并在宪报上公布。新加坡因此提出抗议。随之我国宣布不允许新加坡在实里达机场实施ILS，并希望收回该空域。

我国民航局也于2018年12月25日发布了一份飞行员通告（NOTAM），通知航空界自2019年1月2日起在巴西古当制定军事活动的永久禁区。

无论如何，值得一提的是，两国重申对话的重要性，致力于解决问题。因此除了外长间的会面，新加坡副总理张志贤和财政部长王瑞杰上星期亦到布城与我国首相马哈迪会面了。另外，两国的交通部长会尽快举行会议，讨论限制区和国际领空的程序，以确保民用航空的安全和效率。

两国在领空问题达成协议之余，在领海问题上，亦会组成联合工作小组，研究和讨论法律和操作上的问题，并为进一步的讨论和谈判奠定基础。

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我们对这些进展乐见其成，希望能尽快有进一步的双赢方案。

马来西亚和新加坡一水之隔，唇齿相依，有着深厚的历史、经济、文化和民间渊源，因此彼此间必须建立建设性的和谐关系，以便在任何课题上找到有利于两国人民的双赢解决方案。因此，除了领海和领空问题，我们也希望两国能够在水供协议等课题上，能够尽快达成协议。

必须肯定的是，两国致力于这些努力，虽然看似只是暂时性的解套方案，然而双方在寻求解决这些棘手的问题上，做出了适当且符合两国利益的决定。这两个步骤无疑是受欢迎的，因为能够为两国解决分歧并尽量减少两国在一些课题上的争议进一步升级或引起冲突的风险。