亚马逊创办人离婚·5619亿财富或均分 亚马逊公司（Amazon）执行长贝佐斯（Jeff Bezos）和妻子玛肯西离婚，结束25年婚姻，两人若均分财产，玛肯西可能成为全球最富有女性。

亚马逊创办人贝佐斯（左）和妻子玛肯西（右）离婚，结束25年婚姻。（图：法新社）

（美国．西雅图9日讯）亚马逊公司（Amazon）执行长贝佐斯（Jeff Bezos）和妻子玛肯西离婚，结束25年婚姻，两人若均分财产，玛肯西可能成为全球最富有女性。

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根据贝佐斯今天发布于推特帐号的声明，他们是在尝试分居后决定离婚。他与妻子都在这份声明上签名，最后提到两人未来仍是彼此的“挚友”。

两人说：“就算我们早知道会在结婚25年后分开，我们还是会结这场婚。”

然而，他们没有回答的是任何离婚案件中的最大症结点，即这段婚姻累积的资产该怎么分配？而且，没有任何离婚案例涉及的金额比他们还要庞大。

根据《富比世》（Forbes）与彭博估计，贝佐斯是全球首富，目前财产约达1370亿美元（约5619亿令吉）。这些资产几乎都在贝佐斯持有的近7900万股亚马逊股票，相当于16%的亚马逊股权。

54岁的贝佐斯也拥有航太公司蓝源（Blue Origin），并在2013年以2亿5000万美元收购华盛顿邮报公司（The Washington Post）。

由于两人是在亚马逊创办前结婚，48岁的小说家玛肯西（MacKenzie Bezos）可能持一大部份财产，不过相关细节取决于两人申请离婚的地点，以及是否达成婚前协议。

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根据彭博，两人离婚可能让全球富豪排名有所变动。如果平分财产，玛肯西将可拿到690亿美元，成为全球最富有女性，也可能让目前身价925亿美元的微软公司（Microsoft Corp.）共同创办人比尔．盖兹（Bill Gates）重返全球首富宝座。

亚马逊股价今天微涨2.84美元，收在1659.42美元，让亚马逊市值来到8110亿美元，超过其他美国上市公司。

美联社报道，西雅图麦金里欧文法律事务所（McKinley Irvin）家庭律师培西农（Jennifer Payseno）说，从贝佐斯夫妇和睦的离婚声明可推敲出，他们很可能已就如何分产达成协议。

亚马逊的起源可追溯至贝佐斯夫妇在纽约认识不久后展开的公路旅行。根据“时尚杂志”（Vogue），玛肯西是在应征避险基金德劭公司（D.E.Shaw&Co）职位时认识贝佐斯，交往3个月后订婚，再3个月后结婚。

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新婚不久后，贝佐斯辞去德劭公司工作，创办一家网路书店。他们看好充沛的科技人才选择落脚西雅图，在玛肯西从纽约开车横跨美国时，贝佐斯在路上写了商业计划书，如今亚马逊成为全球数一数二大的零售商。

贝佐斯去年4月在柏林一场活动上说，玛肯西的支持在他草创亚马逊时期至关重要。他说：“当你的人生中有着爱你、支持你的人，像是玛肯西、我的父母、祖父母，你就敢于冒险。”

尽管累积可观财富，贝佐斯一家生活相当低调，他坚持每晚睡满8个小时，喜欢在家人吃完晚餐后洗碗。他曾在受访时说：“我深信这是我做过最性感的事。”

贝佐斯去年9月透过贝佐斯首日基金（Bezos Day One Fund）捐赠20亿美元，协助无家家庭并为低收入社区开设幼儿园。他2017年在推特征求如何捐赠他部份财产的点子。

贝佐斯夫妇去年1月捐赠3300万美元，向有童年抵达者暂缓驱逐办法（DACA）身份的美国高中生提供大学奖学金。2012年，他们捐出250万美元资助华盛顿州的同性婚合法化运动。

（中央社．译者：张晓雯/核稿：刘文瑜）