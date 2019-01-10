黄子豪·联邦体制下的地方政府管理 当然，重启地方政府选举只是开启改革的第一步。下一步，联邦政府有必要归还原本属于州政府、市政府的权力。

由于美国总统特朗普和民主党对于边境筑墙的预算谈不拢，因此国会参众两院的拨款法案（appropriation bill）遭到了特朗普的否决。非关键性的联邦部门由于没有资金运作，因此在2018年年末停摆。而这到底对普通民众影响多大呢？

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说实在的，联邦政府停摆对普罗民众其实影响不太大。原因在于美国是一个实实在在的联邦政府。许多至关重要的民生权力都被下放到州、县和市政府。举例社会安全系统的警察，美国维持普通社会治安的警力主要是市政府的权限。每个市政府都有自己的警察部队。电影里常见的NYPD（纽约市警察），就是属于纽约市政府的。电影里另一个常见的警察FBI（联邦调查局），那才是联邦政府的警力，主要负责跨州或者涉及违反联邦法律的案件。同理，消防事务、监狱等，也是市政府的权限。

联邦政府的停摆，同样也没有影响到美国的教育系统。因为整体的教育规划权限都在于县政府，而相关财政拨款大多来自县政府的房产税。至于公立大学则由各州各自管理。所以至今我们没有看到所谓美国大学、中小学停课还是关闭的新闻。至于卫生、医药事务，这也是州属的权限。因此，某些州药用大麻可以公开发售，有些州属则不能。

以上的例子，值得同样实行联邦制度的马来西亚深刻反思。马来西亚的联邦制在取消地方政府选举过后，基本上名存实亡。

现在的地方政府，如市政厅、市议会等，只能算是州政府的政务臂膀。原因在于从市议会主席、市议会秘书，到政委的市议员，都由州政府委任。因此，地方政府的表现和问责，就与州政府挂钩。我们时常说州议员的职责是监督州属相关事务，而看水沟、修道路、管路灯应该是市议会的责任。但由于市议会非民选，问责制就落在州议员身上。

原则上，这固然不是州议员的责任，但由于他们属于民选机制的一环，考虑到选票的因素，他们也被逼履行原本属于市议员的责任。在前朝政府的时候，更有州议员为了方便在市议会处理相关民生问题，而身兼市议员。严格来说，这种现象属于“不务正业”的政治弊端，有必要彻底纠正。

当然，重启地方政府选举只是开启改革的第一步。下一步，联邦政府有必要归还原本属于州政府、市政府的权力。在取消地方政府选举后，联邦政府逐渐收紧权力，把原本属于地方政府的权力收归中央，或者划一管理。最典型的例子就是公共交通服务。

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在80年代的马来西亚，我们还可以看到形形色色的公共交通，槟城的林成成巴士服务就是其中的佼佼者。这种公共交通的草根性很强，巴士公司由于扎根于地方上，在路线规划上就更贴近民众的需求。但踏入21世纪，基本上这种地方性公共交通就被中央官联公司的巴士公司，如快捷通所取代。

诚然，马来西亚幅员并不辽阔，因此我们并不需要如美国般让教育、卫生、警察也地方政府化。但其他如交通、道路、地方建设等，我们需要一套全新的管理机制以提高效率。地方政府选举可以彻底释放市议员的功能，也可以提高民众参与地方管理的热情。而联邦政府放权，则可以让各级政府各司其职，并精装简便进行改革。这都是百利而无一害的，值得希盟政府推动。