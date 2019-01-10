CLIQ每股回退1.26仙 未能在期限内觅得和收购资产的CLIQ能源（CLIQ）将在1月31日向合格股东回退每股票1.26仙现金。

（吉隆坡9日讯）未能在期限内觅得和收购资产的CLIQ能源（CLIQ,5234,主板特别并购组）将在1月31日向合格股东回退每股票1.26仙现金。

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该公司发文告表示，除管理团队和其他关联人士外，所有出现在2016年10月7日中央存票系统内的存户都将获得每股1.26仙资金回退。

截至目前，该公司现金信托账户盈余为610万7878令吉98仙。

根据证券监督委员会的SPAC条例，所有上市的SPAC需在上市后的36个月内收购合格资产，并获得证监会和全体股东的批准，否则需清盘和向股东回退资金。

CLIQ能源是在2013年4月10日上市，但却无法在限期内收购合格资产，而延长合格收购期限也遭证监会驳回，最终落入清盘命运。该公司大股东Best Oracle私人有限公司虽曾3次阻止清盘程序，但最终以失败告终，成为马股首家因资产收购失败而除牌的SPAC。