李勇翔·苹果调低财报预测的启示 苹果日前出乎意料下调营收预测，一时之间股市风声鹤唳，苹果股价和美国股市双双重挫；对于财报预测不理想，苹果指新款iPhone的销量不如预期，引发市场对苹果未来成长的疑虑。

苹果日前出乎意料下调营收预测，一时之间股市风声鹤唳，苹果股价和美国股市双双重挫；对于财报预测不理想，苹果指新款iPhone的销量不如预期，引发市场对苹果未来成长的疑虑。

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放眼21世纪，苹果无疑是最成功的科技企业，接连推出iPod、iPad和iPhone等3款风靡全球的产品，然而这个势头似乎已到了尽头。苹果最新的财报预测意味着除非苹果能再遭到新的成长点，否则将面临成长停滞甚至是逐步下滑的局面。

苹果先前取得的成功，与苹果教主乔布斯独到的眼光密不可分，总是能比他人先一步找到新的“蓝海”，在推出iPod后不满足于现状，相继推出iPhone和iPad，奠定苹果公司今日的地位。然而在乔布斯逝世后，苹果一直无法推出新一代大热产品，只能调高iPhone的售价来维持业绩，直到智能手机市场饱和和大多数人无法承担过高售价，才让苹果的颓势暴露出来。

其实苹果面对的困局和不少国家面临的困局一样。这些企业国家经历快速的成长期后，碰到成长的天花板，成长开始放缓甚至是停滞。这意味着现有的模式已达到极限，需要转型或者是改革才会有继续成长的空间。

然而转型一事说易行难。即使是发达国家如日本和法国，一样在网络时代吃瘪，被中国韩国等国家后来居上。对大马而言，那些企业又是否愿意放弃依赖他国的廉价外劳，大力投资自动化科技来完成转型呢？劳工是否能与时并进，学习必要的技能，以在网络时代生存？这将关乎到大马在新时代继续陷在中等收入国家陷阱，还是迈向高收入国家前进。

学如逆水行舟，不进则退。

即使是苹果这么大的企业，一旦不思进取，难免会有衰落的一天。但苹果始终是几千亿美元的企业，积下来的老本还可以挥霍几十年；但大马可没有这个家底，不往上爬，就只会被大流载浮载沉。