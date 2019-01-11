每天喝少量补酒‧养生先补肾 提起肾虚，一般上大家想到的就是男性的“难言之隐”！而事实上，肾虚并不是男性的专利，女性患上肾虚问题的机率几乎与男性相等因此，补肾不仅对男性重要，对女性也同样重要。

提起肾虚，一般上大家想到的就是男性的“难言之隐”！而事实上，肾虚并不是男性的专利，女性患上肾虚问题的机率几乎与男性相等因此，补肾不仅对男性重要，对女性也同样重要。

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肾脏是人体重要的器官，肾脏的健康也直接反映及影响身体其他脏腑的健康马来西亚中医总会总会长杨伟雄博士指出，肾主水，人体的水液代谢和调节与肾功能密不可分；而当肾虚情况发生时，肾脏的免疫能力将降低，微循环系统亦会发生阻塞，进而影响全身经络的运行。

杨伟雄博士：“女性患上肾虚问题的机率与男性不相上下。”

杨博士强调，肾，心和脑一脉相承且息息相关，如果肾气壮，手脚就会温热，它也可支援心脏的运作，让血液均衡地循环全身，各脏腑就可“各就各位”，脸色也自然红润。

如果身体持续保持37度，就犹如一层保护层，可对抗外来病毒的侵袭，这就是中医所说的正气，西医说的免疫系统。相反的，当肾气虚时，身体的供血不足，心脏，脑袋的血液循环不顺，就会出现疲倦，专注力不足，思维不灵敏，睡眠问题，进而出现各种情绪问题“。

杨博士指出，肾虚是指肾脏精气阴阳不足，它可分为阴虚和阳虚肾阳虚为“寒”症，症状有腰酸，四肢发冷，畏寒，气不足等;肾阴虚的症为“热”，主要有腰酸、燥热、盗汗、虚汗、头晕、耳鸣等。

他透露，女性的肾功能或免疫系统先天就较男性弱，因此，女性到了特定年龄，健康就开始走下坡，老态也较早出现，其患上肾虚问题的机率更与男性不相上下。

“尤其是生产后没有好好调理的女性，很快就会出现肾阳虚和肾阴虚问题。小便失控，肥胖，白带，经期不定或不顺等问题都与肾虚有关。”

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因此，他提醒女性，生产后一定要好好调理。“产后最重要就是要有足够的休息，饮食要温热，少量多餐，让身体慢慢恢复原有的能量，提升肾功能与正气，方能为往后的健康打好根基“。

那女性要怎样辨识自己有肾虚问题呢？

杨博士披露，女性肾虚初期的症状是在冷气房时手脚冰冷，而最明显的症状就是上下楼梯时，膝盖没力或不舒服，坐或蹲久起来时腰酸，脚沉重等。

其他肾虚的症状包括头发变白，耳呜，打喷嚏，气短乏力，畏寒肢冷，气血循环不畅，腿软无力，不耐走，不耐站，筋骨容易受伤，扭伤，伤势慢复原。肾虚的女性更会面对白带清稀，月经失调，有血块，怕冷，多梦且难入睡，心神不定，无法专注，情绪变化大等问题。

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肾虚问题已年轻化

杨伟雄指出，以往肾虚问题，一般会在40多岁后才出现，但随着大环境的改变，现在肾虚问题已越来越年轻化，10多20岁长白发就是肾虚的讯号了。

“现代人不健康及不定时的饮食习惯，长期呆在冷气房，没机会接触阳光，坐多活动量少，夜睡，休息不足，压力，喝水不足等，都将不断耗损及增加肾脏负担。当身体的储备金用完或掏空，没及时补回，就会提早出现肾虚的状态“。

他透露，现代女性在30多岁提早出现更年期综合症，也是肾气虚的症状。此外，忧郁症，强迫症，小孩过动症等，皆与肾虚息息相关。

肾虚的导因包括了房事过多（男性），生产过多或产后没修复好（女性），服药过多或长期服用类固醇的药物，没有卫生部注册认证的药物，先天肾功能弱，生活压力，吃太多煎炒炸的食物，夜睡，运动量少等。此外，先天其他脏腑或身体功能弱，如有哮喘，皮肤问题等，也会影响肾脏功能，增加肾脏负担。

喝少量药酒助气血循环

杨博士透露，其实要护肾很简单，只需以清淡饮食为主，多吃青菜与温热食物，多喝煮过的清水，多运动排汗，每天睡足8小时，饮用药膳汤调补，喝少量药酒让身体缓和即可。健康储备金存够，自然没问题。

“由于现代人长时间呆在冷气房，又爱吃冰冷食物，寒体质者偏多，尤其是老人家的症状更明显，到了晚上或雨天就会出现腰酸背痛，膝酸频尿等问题。”

因此，杨博士鼓励大家在睡前或餐后，喝少量药酒，让身体暖和，温热，并协助气血循环。

“除了直接喝，你也可以将药酒加入汤或热水中当药膳饮用女性月经后可饮用药酒调补，对于月经不顺畅或有块状者，可在月经期间饮用;经血运行通畅，自然可避免生肌瘤的机率“。

此外，他也促请大家可适量饮用药材汤，四物汤，杜仲补腰汤，肉骨茶，八珍汤，十全大补汤等，并适量进食核桃，黑芝麻，黑豆，何首乌，枸杞子等补肾的食品，补足肾气，提升免疫力！

肾虚不只是男性的“专利”，女性同样也会！

-- 探讨肾虚起因，征兆及改善方法。

地点：星洲日报八打灵再也总社文化厅

日期：20/1/2019（星期日）

时间：中午12时（入场）/下午1时（开讲）

欲获得义诊服务，请前往登记处领取号码牌。此义诊只开放给首20位报到的读者。（登记处在上午11时才正式开放。）

*主办方有权更改当日活动

电话报名：03-79658616 Ms.Roc Yee

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