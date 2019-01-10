沙布拉能源联营公司．拟寻求22.9亿贷款还债 沙布拉能源（SAPNRG）旗下SEB上游有限公司（SUP）有意从本地及/或外国金融机构及/或OMV勘探及生产GMBH或其他OMV AKTIENGESELLSCHAFT旗下公司，获取最高5亿5000万美元（约22亿8800万令吉）惟最低不少过3亿5000万美元（约14亿5600万令吉）的融资，以用作偿还债务。

（吉隆坡9日讯）沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）旗下SEB上游有限公司（SUP）有意从本地及/或外国金融机构及/或OMV勘探及生产GMBH或其他OMV AKTIENGESELLSCHAFT旗下公司，获取最高5亿5000万美元（约22亿8800万令吉）惟最低不少过3亿5000万美元（约14亿5600万令吉）的融资，以用作偿还债务。

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沙布拉能源发文告表示，可能需提供50%的融资担保。

该公司早前与OMV AKTIENGESELLSCHAFT进行策略合作伙伴关系，通过设立联营公司-SEB上游有限公司，以全面持有沙布拉上游有限公司全部股权。

OMV AKTIENGESELLSCHAFT通过旗下独资子公司-OMV勘探及生产GMBH，以6亿2500万美元（约26亿令吉）认购SEB上游有限公司扩大资本的50%股权。这包括现金认购价5亿4000万美元（或22亿4700万令吉），以及现金付款最高为8500万美元（约3亿5400万令吉）。

沙布拉上游有限公司同时将退还3亿5000万美元（或14亿5600万令吉）现金给沙布拉能源。

文告指出。上述行动总共涉及最高9亿7500万美元（等于40亿5600万令吉）。