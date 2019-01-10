7.1亿租赁协议告吹．亚航完成飞机租赁业务转售 亚航集团（AIRASIA）完成将飞机租赁业务转售计划，惟当中的5架飞机租赁协议告吹。

（吉隆坡9日讯）亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品服务组）完成将飞机租赁业务转售计划，惟当中的5架飞机租赁协议告吹。

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亚航发表文告说，告吹的第三方飞机租赁合约价值1亿7367万美元（约7亿1000万令吉）。

亚航指出，转移飞机和引擎予BBAM属下Herondell SPA、Incline B SPA和FLY SPA的计划已经完成。

去年3月，亚洲同意以11亿8500万美元，将独资子公司亚航航空资本（AACL）的飞机租赁业务售予BBAM属下公司。当时，亚航也签署3项协议，包括将84架飞机和14台飞机引擎售予BBAM管理的子公司，并回租79架飞机和14台飞机引擎。

外资持股33.59%另外，亚航也宣布，截至2018年12月31日的外资持股为33.59%或33亿4197万4082股，至于亚航X（AAX,5238,主板消费产品服务组），其外资持股则是9.62%或41亿4814万8552股。