衔接高渊—双溪亚齐‧跨河新桥再展延竣工 耗资2580万令吉，衔接高渊和双溪亚齐的跨河新桥工程竣工期再度展延，预料要到今年3至6月才能建好通车。

高渊衔接双溪亚齐跨河新桥工程预料再延迟半年至今年6月之前才能通车。（图：星洲日报）

（槟城‧威南9日讯）耗资2580万令吉，衔接高渊和双溪亚齐的跨河新桥工程竣工期再度展延，预料要到今年3至6月才能建好通车。

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这座新桥在2016年1月18日开工，从高渊维多利亚路横跨吉辇河衔接双溪亚齐丁加镭渡，出口在丁加雷渡警局旁，往右转走约7公里就到高渊港口。

新桥竣工期原是去年1月17日，但因建桥地点有异议而重新评估征地，被逼展延多1年，拟定至今年1月17日完工，但目前工程进度只达80%，已无法如期建竣。

新桥有两条车道，桥身长360公尺、路面则长1410公尺。它可缩短高渊往来高渊港口、双溪亚齐、双溪峇九等乡区的距离，而配合新桥工程，周边的道路、排水系统等基设都获提升。竣工后，两地逾2000户居民车辆往来不必再使用联邦大道，可进一步舒缓联邦大道高渊对面港路段的塞车境况，高渊港口和高渊之间也能短一半路程。

丁加镭渡的出口就在警局旁，转右走大约7公里就到高渊港口。

对面港至理大分院路口联邦大道

一公里路程上下班必塞

高渊对面港至理大分院路口联邦大道不到一公里路程，数十年来不曾拓宽，是高渊交通瓶颈之一，而附近地区如巴里文打蓬勃发展人口激增，导致上下班时段塞车成为家常便饭，如果中间“吊桥”路段发生车祸则交通会完全瘫痪。

除了联邦大道，两岸来往现有的一条“捷径”是一座供脚车和摩多通行的小桥，新桥建竣后，这条小桥会保留。

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双溪亚齐区州议员祖基非受询时说，根据预定的工程进度，到去年12月31日为止工程应该要达到91%，然而目前的进度慢了8%，依此计算，完工日会拖延半年，即今年6月之前会建竣。

他说，影响工程进展的因素之一，牵涉国能公司、水供机构和电讯公司的电缆迁移工作，幸好工程费用暂时没调动。

传统只允许脚踏车和摩哆通行的跨河桥依然会保留让居民使用。

高渊维多利亚的桥基本已经建好，等待另一端来衔接。

李先生：新桥可缩短三分二路程

维多利亚花园居民李先生指出，新桥一旦接通，高渊和双溪亚齐两地距离至少可以节省三分之二的时间和路程。

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他说，从高渊取道联邦大道到丁加镭渡，如果路况顺畅不塞车，大概要6分钟，但通过新桥只要2分钟便可到丁加雷渡，非常方便。

这座新桥是高渊居民和双溪亚齐两岸居民最期待的交通捷径，不仅能节省时间与燃油，对经济发展也进一步带动。