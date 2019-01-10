陈嘉盈‧不要坐等悲剧发生！ 吉中治安再度亮起红灯！劝请公众最好去学一些防身术、远离混乱的人群，24小时提高警惕，避免遇到疯子或凶徒，以免成为下一个被害者。

吉中治安再度亮起红灯！劝请公众最好去学一些防身术、远离混乱的人群，24小时提高警惕，避免遇到疯子或凶徒，以免成为下一个被害者。

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2019才过了一个星期，吉中区接连传噩讯，除去多宗致命的交通意外，还有光天化日下有人在小贩中心厕所内企图强奸女客人、刀匪闯入民宅打劫、华裔老妇巴刹买菜遭劫匪抢手提包跌倒重伤，以及周二晚才发生的疯子砍杀幼童案等等，都是令人揪心作痛的案件。

我周三早上接到大年治安队的通报后就马上出发到“疯子砍杀幼童”案现场了解案情。当地人说，凶徒有多次吸毒和伤人记录，去年曾持刀闯入小死者的住家挑衅闹事，但事主没有报警。凶徒周二晚疑吸食毒品后，再度发狂见人便砍，死者母亲在危急时刻留下两名子女跑到屋外向邻居求救，没想到凶徒竟冺灭人性，向两名认识且毫无抵抗能力的幼童下了手。

我看着血蹟斑斑的床褥以及两名孩童被割喉、后脑被砍惨死在床褥上的现场照，脑海中反复出现凶徒残忍杀人的画面，不禁毛骨悚然。

那是何等恐怖、何等残忍的事！

这一宗宗的悲剧事件，本是可以避免发生的，就是因为大家都认为那是可以解决的小事，最终才演变成杀人的恐怖事件。

无意在死者家属的伤口上撒盐，只是希望群众提高罪案观念，克服麻痹思想和恐惧心理，以及时刻保持高度警惕性，让犯罪分子无隙可乘。

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罪行猖獗，该怎样保护自己？或如何避免自己成为犯罪的受害者？

我认为，以下这几点是非常重要的。

第一，警觉性，人一旦失去警觉性便随时可能成为罪犯的目标。

不管我们身居何处，所在地犯罪率高还低，都应该设法使自己和家人更安全。

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二，看管和保护好自己的财物，锁好窗户，不让陌生人进屋。

三，反应要快及冷静沉着，遇到罪犯大声尖叫、尽快逃跑，逃不掉就用令对方措手不及的方式抵抗。

最后，希望群众能齐心消灭社会罪案，为自己和家人打造一个安全的社区环境。

（作者为本报记者）