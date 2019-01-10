金马仑国席补选·退休警员南利代表国阵 巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山宣布，刚退休的警员南利以国阵直属党员的身份，代表国阵竞选金马仑区国会议席。

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山宣布，刚退休的警员南利以国阵直属党员的身份，代表国阵竞选金马仑国会议席补选。

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他说，南利是当地原住民，当地原住民选民占22%，相信全数会支持南利，他有85%的胜算。

现年60岁的南利两个月前退休，退休前是武吉阿曼商业罪案调查组助理总监。

他来自警察世家，父亲和孩子都是警察。

莫哈末哈山也说，伊党不会派出候选人。

除了国阵成员党代表，伊党代表也出席新闻发布会上，与会者包括国阵总秘书拿督斯里纳兹里、巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙、巫青团长拿督阿斯拉夫、马华副总会长拿督斯里郑联科、国大党主席丹斯里威尼斯瓦兰、伊党副主席拿督依斯干达和总秘书达基尤丁等人。

国大党主席丹斯里威尼斯瓦兰指出，国大党让出金马仑国席是为了大局，毕竟原任国会议员西华拉治不能参选胜算已经下跌50%，加上最近发生首邦市施菲尔兴都庙骚乱事件，担心马来选民不出来投票。

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“虽然在行动党和国大党候选人当中，马来选民比较喜欢国大党，但是我们需要考虑许多因素，想出最好的策略为国阵保住这个议席。”

他说，西华拉治被选委会阻止竞选和投票，他们在该国席胜选的信心也下滑了50%，加上其他因素，国大党没有派人上阵这个传统上是国大党的国席，并非受到国阵施压。

伊党副主席拿督依斯干达说，伊党会全力为国阵金马仑国席候选人南利助选，相信南利的支持率会提高，因为希盟政府无法兑现许多承诺。

他说，伊党不是支持国阵候选人，而是支持反对党阵线的候选人，反对党必须站在同一阵线。

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“我们将会派出竞选机器前往助选，我们在金马仑有许多党员，至于助选方式的详情则有待进一步讨论。”