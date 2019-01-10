全球需求今年料增4.3%．石化领域短期3风险缠身 分析员依然看好石化需求今年可取得4.3%增长，但警惕潜在出现供过于求现象，将导致石化业者赚幅萎缩。

（吉隆坡9日讯）原油价格近期暴跌，市场忧虑与经济成长息息相关的石油化学领域已进入周期性低迷时期，惟分析员依然看好石化需求今年可取得4.3%增长，但警惕潜在出现供过于求现象，将导致石化业者赚幅萎缩。

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马银行研究预测，2019年石化的全球需求料增长4.3%，虽然低于2018年的增长4.5%，但符合过往的4%增幅。

另外，有市场人士认为，石化市场已达顶峰，并开始迈入周期性低迷时期，归咎于原油价格暴跌和中国最新的制造数据放缓所致。

马银行却指出，2019年，对石化产品的潜在需求仍将处于正面区域，惟可能会面对供过于求和季节性问题，按季比较石化业者的表现可能会放缓，石化价格也预计在全球供应链扭曲之时，导致供应过多而承压。

马银行认为，石化领域在短期内面对了3项主要风险，其一为原油价格的波动性将延续至石化市场；其二则是美国制产品受中美贸易战影响，目前无法进入中国市场，这将扭曲传统的全球供应链，因美国供应充斥着欧洲和拉丁美洲市场，并取代传统的中东供应，和进入亚太地区市场。

“最后，石化需求高度依赖中国或美国的经济表现，一旦这两国经济放缓，将直接影响石化需求。”

马银行也预计，今年首季，石脑油价格料维持在目前的低水平，因需时降低库存，而对石脑油化工产品则是一项利好消息，但是，对原料成本依赖石脑油或原油的天然气化工生产者，则是负面消息因将拉低赚幅。

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综合以上，马银行给予石化领域“中和”评级。

乐天大腾看俏

国油化学唱淡

大马股市两大石化公司际遇大不同，分析员看好乐天大腾（LCTITAN,5284,主板工业产品服务组），但唱淡国油化学。

马银行首选的石化公司为乐天大腾，认为2019年营运顺利，因没有停产检修的计划。

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该行指出，乐天大腾在大马的营运设施进展顺利，惟印尼的聚乙烯业务料面对低赚幅的影响，假设该业务转亏，料管理层可能会考虑缩减营运。

石脑油价短期内料续走低

马银行也指出，石脑油价格短期内料持续走低，这对乐天大腾而言也是一大好消息。

不过，马银行认为乐天大腾依然面对3项主要风险，即原油价格突然飙升加重原料成本、竞争对手国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）的边佳兰石化厂投入运作和全球竞争者增加导致产品售价承压。

马银行认为，乐天大腾处在特殊的地位，尽管石化价格大幅下跌、石脑油价格承压，其产品赚幅也预计可扩张。

该行指出，乐天大腾是亚洲市场估值廉宜的石化业者，目前是累积的好时机。

综合以上，马银行维持乐天大腾“买进”评级，但下调目标价至5令吉40仙。

摩根大通（JPMorgan）同样看好乐天大腾，上调评级和目标价，分别调高至“增持”评级和“5令吉”目标价。

乐天大腾平盘，闭市挂4令吉71仙。

至于国油化学，马银行认为产品的平均售价将受原油价格影响，假设原油价格走低，产品平均售价料下跌。

该行指出，国油化学管理层目前专注于即将投入运作的新边佳兰综合厂计划，惟该公司可能面对启动上的挑战。

“另外，国油化学同样面对竞争者增加，拉低产品售价和影响传统全球供应链的风险。”

马银行预计，国油化学的盈利表现料持平，因新产品销量将受产品赚幅萎缩抵销利好。

马银行给予国油化学“守住”评级，同时下调目标价至9令吉零5仙。

摩根大通则下调国油化学评级和目标价，分别调低至“减持”评级和7令吉50仙目标价。

国油化学今日下跌44仙，收在8令吉55仙。