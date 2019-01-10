建墙谈判不欢而散·美民主党领袖斥特朗普“又一次发脾气” 美国总统特朗普与民主党领袖，就建美墨边境围墙经费及重启政府谈判，民主党继续反对通过建墙资金拨款，结果不欢而散；特朗普其后在Twitter表示，谈判是浪费时间。

美国总统特朗普与民主党领袖，就建美墨边境围墙经费及重启政府谈判，民主党继续反对通过建墙资金拨款，结果不欢而散；特朗普其后在Twitter表示，谈判是浪费时间。

广告

特朗普当地时间周三（9日）在白宫会见联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）和民主党众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）。特朗普及后在Twitter发文指，与他们的会面是“完全浪费时间”。他又说，由于佩洛西拒绝接受建墙计划，“我说再见，没有别的办法”。

舒默告诉记者，特朗普问佩洛西会否同意拨款建墙，“她说不会，他就站起来说：‘那我们没什么好谈’，然后走了出去，我们又一次见到他不能如愿时就大发脾气”。

谈判破裂可能会增加特朗普宣布国家紧急状态的可能性。特朗普早前扬言，可以透过宣布国家紧急状态令，绕过国会，用军事资金支付建墙经费。副总统彭斯表示，特朗普仍在考虑这个选择。

（明报综合）