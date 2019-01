建墙谈判不欢而散·美民主党领袖斥特朗普“又一次发脾气”

美国总统特朗普与民主党领袖,就建美墨边境围墙经费及重启政府谈判,民主党继续反对通过建墙资金拨款,结果不欢而散;特朗普其后在Twitter表示,谈判是浪费时间。

特朗普当地时间周三(9日)在白宫会见联邦参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)和民主党众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)。特朗普及后在Twitter发文指,与他们的会面是“完全浪费时间”。他又说,由于佩洛西拒绝接受建墙计划,“我说再见,没有别的办法”。

舒默告诉记者,特朗普问佩洛西会否同意拨款建墙,“她说不会,他就站起来说:‘那我们没什么好谈’,然后走了出去,我们又一次见到他不能如愿时就大发脾气”。

谈判破裂可能会增加特朗普宣布国家紧急状态的可能性。特朗普早前扬言,可以透过宣布国家紧急状态令,绕过国会,用军事资金支付建墙经费。副总统彭斯表示,特朗普仍在考虑这个选择。

(明报综合)

