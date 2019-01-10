梁樱慧‧野生蘑菇二三事 目前，世上已知具有毒性的毒蘑菇种类，高达400多种。

不要随便吃野生蘑菇！

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目前，世上已知具有毒性的毒蘑菇种类，高达400多种。

在中国，约有200多种，而引起严重中毒的毒蘑菇则有10余种。

据报道，中国大陆从2004-2014年蘑菇中毒事件共有3701例，其中致死率21.24%（786死亡例）。

广东98%的毒蘑菇中毒死亡案例，都是吃了白毒伞，一种其外形与一些传统食用蘑菇较为相似的菌类，大约50克的白毒伞即可致死一个50公斤的成年人。

每年3-4月份春夏季是蘑菇的生长期，也是最多毒蘑菇中毒事件的高发期。

在我国，虽然毒蘑菇中毒新闻不常听到，但是根据我国国家毒物中心（National PoisonCentre）2006-2016的中毒投报电话数据，共有超过200个案，当中男性及友族居多。

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由于有些毒菌和食用菌的外观特征没有明显差别，且至今还没有快速可靠的毒蘑菇鉴别方法，因此人们误食毒蘑菇而引发中毒的事件时有发生。

此外，人们误信或使用民间的传统方法、特定经验来识别不同地方复杂多样的毒菌和食用菌，正是造成误食毒菌中毒的原因之一。

毒蘑菇中毒的类型有几种，可按中毒的症状划分为胃肠类型、神经精神型、溶血型、肝脏损害型、呼吸与循环衰竭型和光过敏性皮炎型等6大类型。

胃肠炎型是最常见的中毒类型。此型患者在食后10分钟到6小时发病，出现呕吐、腹痛、水样腹泻、或伴有头昏、头痛、全身乏力。一般病程短、恢复较快，死亡者少。

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肝脏损害型，则是引起毒蘑菇中毒死亡的主要类型。

毒蘑菇中毒后应急处理办法：1．如果意识清醒，可让患者喝点浓茶或温开水，然后用筷子刺激喉部，促使呕吐。但是，如果没有意识，呈现昏迷症状，不可强行让患者喝水或让他呕吐，以免发生窒息情况。

2．吐泻较为严重的胃肠炎型毒蘑菇中毒患者，可建议多饮水或淡盐水。

3．若发现可能进食有毒蘑菇后，一定要及时到医院诊治，出现症状者更应尽快到医院急救。因为蘑菇中毒的潜伏期较长，而且部份蘑菇中毒的症状一旦出现就会迅速恶化。

4．在运送医院的途中，如果发生呼吸心跳等停止现象，一定要立即进行口对口人工呼吸及胸外心脏按摩术抢救。

要避免中毒事件的发生，最重要的就是不要自行采摘野生蘑菇来吃，有些毒蘑菇往往与其它可食用的蘑菇生长在一起。

若不幸中毒，最好能保留或重新采集毒菌的样本，送往有关部门鉴定，这有助于确定毒素的种类及制订合适治疗方案。

下次见面，让我来谈谈甚么是假酒及酒精中毒。

（作者为国家毒物中心化验室主管/大学讲师）