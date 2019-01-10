失金球奖影后·Lady Gaga获颁「英国奥斯卡」影后 第76届金球奖经已曲终人散，乐坛天后Lady Gaga爆冷失落影后，有传她感失望又愤怒，于是缺席庆功派对，返回酒店大哭一场。

图：法新社

（美国·纽约10日讯）第76届金球奖经已曲终人散，乐坛天后Lady Gaga爆冷失落影后，有传她感失望又愤怒，于是缺席庆功派对，返回酒店大哭一场。幸好前日举行美国国家影评学会（National Board of Review，简称NBR）颁奖礼，Gaga凭《星梦情深》重夺最佳女主角奖，加上有「英国奥斯卡」之称的BAFTA同日公布提名名单，Gaga有望再下一城。

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据娱乐网站Rader Online引述知情人士透露，现年32岁的Lady Gaga对于首次担纲主演《星梦情深》寄望甚殷，更视金球奖影后为囊中物，直至颁奖嘉宾宣布得奖名单，竟然由格兰高丝（Glenn Close）主演《The Wife》爆冷封后，「Gaga强忍泪水，故作大方上前跟格兰高丝握手道贺，其实她的脑海已经一片空白，她从未想过自己会输」。

金球奖影后本志在必得

有传Gaga对于金球奖影后，可谓志在必得，甚至早已准备致谢辞，并在家中反复练习及彩排，结果人算不如天算，结果一怒之下，缺席庆功派对，宁愿返回酒店，痛哭泄忿。事后她承认没有参加派对，据她解释：「派对当然有趣，但跟家人庆祝亦很不错。」Gaga口中的家人应该是指陪她出席金球奖的经理人兼未婚夫Christian Carino。

虽然失落金球奖，但在去年11月事先公布得奖名单的美国国家影评学会颁奖礼，影后之名Gaga失而复得。前日在纽约举行颁奖礼，首次自编自导自演《星梦情深》的毕利谷巴（Bradley Cooper）获颁最佳导演，Gaga重夺影后殊荣，加上森艾略特（Sam Elliott）赢得最佳男配角奖，令《星梦情深》成为今届大赢家。

华裔女星杨紫琼偕《疯狂的亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）拍档吴恬敏、陈静和Awkwafina等到场领取最佳整体演出奖；连夺3座金球奖的大赢家《绿簿旅友》（Green Book），这日获颁最佳电影，男主角维高摩天臣（Viggo Mortensen）亦有到场。

BAFTA公布提名 《争宠》领跑

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提起《星梦情深》，有「英国奥斯卡」之称的BAFTA前日公布提名名单，《星梦情深》角逐最佳电影、导演及男女主角等7项提名，数目上跟《登月第一人》、《波希米亚狂想曲：摇滚传说》及《罗马》平起平坐；英国宫斗片《争宠》（The Favourite）更获得最多12项提名，至于最终能捧走几项？下月10日在伦敦举行颁奖礼上自有分晓。

（明报专讯）

图：法新社

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