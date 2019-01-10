贸易谈判乐观．亚股汇齐扬 市场看好中国和美国会敲定贸易协议，避免将会严重干扰全球经济的全面对峙，亚洲股市和汇率扬升齐欢，油价强弹，重回50美元关口。

市场看好中国和美国会敲定贸易协议，避免将会严重干扰全球经济的全面对峙，亚洲股市和汇率扬升齐欢，油价强弹，重回50美元关口。

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亚股除了马股和泰股，其他股市全面上扬，其中中国上证指涨0.71%、香港股市强涨2.27%、日本日经强大起1.10%，台湾、韩国和新加坡股市各涨1.83%、1.95%和1.12%、澳洲股市起0.95%；菲律宾股市涨2.82%，亚洲最强。

隔夜美股道指、标普500和纳指各涨1.09%、0.97%和1.08%。

汇市方面，美元兑主要货币基本持平，亚币兑美元多走高，其中人民币和韩元各涨0.25%，马币兑美元亦升至4.1130。

油价扩大涨势，因寄望美中谈判有所进展。美国原油期货今年开年来首度站上每桶50美元。亚洲时段上涨1.12美元，报50.91美元；布兰特油起1.18美元，至59.90美元。

金价因套利小跌0.33%，至每安士1281.08美元。棕油走高，基准3月货涨5令吉，收报每公吨2183令吉。