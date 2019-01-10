15日起接受报名‧松鹤之夜2月10举行 今年每桌餐费为668令吉（以10人为准），老宝宝的年龄须在70岁或以上。每位老宝宝可获得丰富的手礼，另有其他奖品通过游戏、抽奖环节送出。

（槟城9日讯））一年一度的槟城区松鹤之夜，2月10日（星期日，年初六）晚上7时在大山脚日新独中举行，1月15日（星期二）早上10时开始接受报名，额满为止。

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今年每桌餐费为668令吉（以10人为准），老宝宝的年龄须在70岁或以上。每位老宝宝可获得丰富的手礼，另有其他奖品通过游戏、抽奖环节送出。

报名参加的老宝宝岁数以身份证为准，身体安康与至亲同住，且与家庭成员一起出席宴会。

由于席位限制，不接受电话报名、订位、留桌或通过他人代订位，报名先到先得。

详情请联络星洲日报槟城办事处04-2226666或04-2226609。

温馨提醒，家属为老宝宝报名时请留意以下事项

一.携带老宝宝复印的身份证。

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二.报名时付清款项，不得保留桌席。

三.不接受电话报名或留位，有意者必须亲临星洲日报各地办事处报名。

四.主办单位有权保留及拒绝任何不符条件者，恕不接受任何异议。

五.付款方式：接受现金或支票，支票抬头为：Sin Chew Media Corporation Berhad