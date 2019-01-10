马股因套利下跌 马股周三高开1679.06点，随后传出中美领导人在北京谈判的正面消息，马股盘中一度攀至1684.08点，午盘卖压浮现而逐渐收窄涨幅，临尾更遭重挫。

马股周三先盛后衰，市场看好中美贸易战谈判有望达成协议，带动股市早盘走高，但午盘投资者展开套利，拖累综指以1667.83点挂收，全天跌4.93点或0.29%。

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马股周三高开1679.06点，随后传出中美领导人在北京谈判的正面消息，马股盘中一度攀至1684.08点，午盘卖压浮现而逐渐收窄涨幅，临尾更遭重挫。

富时全股指数全天扬20.32点或0.18%，至11481.49点；创业板指数涨97.75点或2.23%，报4471.93点。

与综指跌收相反，全场股项更是升多跌少，上升股报678只，下跌股则258只及312只平盘。全天交投热烈，总成交量达30亿1918万5700股，总成交价为25亿1604万9835令吉。

大马原棕油期货价格上涨带动种植股，其中振德（CHINTEK,1929,主板种植组）和巴都加湾（BKAWAN,1899,主板种植组）分别上扬15仙和14仙，皆打入前10大上升股；森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）则涨11仙。