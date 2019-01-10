马股因套利下跌
2019-01-10 07:44
马股因套利下跌
马股周三高开1679.06点，随后传出中美领导人在北京谈判的正面消息，马股盘中一度攀至1684.08点，午盘卖压浮现而逐渐收窄涨幅，临尾更遭重挫。
马股周三先盛后衰，市场看好中美贸易战谈判有望达成协议，带动股市早盘走高，但午盘投资者展开套利，拖累综指以1667.83点挂收，全天跌4.93点或0.29%。
广告
马股周三高开1679.06点，随后传出中美领导人在北京谈判的正面消息，马股盘中一度攀至1684.08点，午盘卖压浮现而逐渐收窄涨幅，临尾更遭重挫。
富时全股指数全天扬20.32点或0.18%，至11481.49点；创业板指数涨97.75点或2.23%，报4471.93点。
与综指跌收相反，全场股项更是升多跌少，上升股报678只，下跌股则258只及312只平盘。全天交投热烈，总成交量达30亿1918万5700股，总成交价为25亿1604万9835令吉。
大马原棕油期货价格上涨带动种植股，其中振德（CHINTEK,1929,主板种植组）和巴都加湾（BKAWAN,1899,主板种植组）分别上扬15仙和14仙，皆打入前10大上升股；森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）则涨11仙。
文章来源：星洲日报／财经‧2019.01.10
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论