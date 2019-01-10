基本面良好．威城评级上调 尽管威城（VS）受主要客户的订单大减拖累，大马投行下调财测和目标价，但相信该公司基本面仍良好，近期股价暴跌己带来买进机会，而上调该股评级。

（吉隆坡9日讯）尽管威城（VS,6963,主板工业产品服务组）受主要客户的订单大减拖累，大马投行下调财测和目标价，但相信该公司基本面仍良好，近期股价暴跌己带来买进机会，而上调该股评级。

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由于在2019财年下半年主要客户提供的贡献减少，导致该公司的印刷电路板组件（PCBA）收入下滑，促使大马投行削减威城2019至2021财政年财测6至15%。

威城正与5家潜在的跨国公司客户接洽，以争取新订单解决产能过剩问题。

据威城表示，中美贸易战为威城开启更多商机，该公司收到美国跨国公司的询问，这些公司有意转移或多元化制造基地至东南亚。

对此，大马投行看好威城由于具备新产能，将充份准备以攫取此商机。

同时，由于贸易战不确定性、较高营运成本及面临激烈竞争，威城持续进行成本合理化活动来精简其中国业务。

大马投行指出，尽管威城短期内遭受一系列逆风冲击，但具良好的营运记录，长期前景备受看好，近期股价大跌为投资者带来趁低吸纳机会。

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此外，威城的资产负债表处于健康水平，截至2018年10月31日，每股净资产为84仙，负债率是0.2倍。根据威城目前股价计算，该公司是在9倍本益比水平交易，远低于过去两年平均的19倍本益比。