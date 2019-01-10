W2计划不明朗．西港目标价下修 中美贸易战有利于西港（WPRTS）的船运增长，但西港2计划（W2）特许经营权谈判未有下文，联昌研究基于西港2计划仍不明朗，因此在估值中排除该项目，而下调该公司目标价。

（吉隆坡9日讯）中美贸易战有利于西港（WPRTS,5246,主板交通物流组）的船运增长，但西港2计划（W2）特许经营权谈判未有下文，联昌研究基于西港2计划仍不明朗，因此在估值中排除该项目，而下调该公司目标价。

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西港将从贸易战中受惠，归因于美国出口的塑料垃圾和聚合物树脂，从向来进口中国转送至大马。

管理层预计，2019财政年货柜吞吐量按年增3至8%，联昌则预测5.4%。

西港2计划目前正进行技术与设计研究，预计2019年首季完成，之后西港将与政府为特许经营权合约进行谈判。

联昌认为，西港2计划资本支出约120亿令吉或更高，所以西港需要调高港口收费以确保该项目有投资价值。

若西港无法保证增加收费，联昌建议西港放弃该项目或是持续进行谈判以取得满意的合约条款。

但基于政府面临财务拮据，而西港作为大马主要的航运及港口枢纽，联昌相信，双方将在可接受的财务条款下达成协议。一旦谈判成功，西港预计拨出10亿至15亿令吉资本支出，用于西港2计划首三阶段的填海工作。

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由于初步资本支出的数额庞大，西港正探讨3个集资选项，包括推行股息再投资计划、增加贷款及配售股票来集资，而配股预计最早2020财政年才可进行，联昌认为西港发售附加股可能性不大。