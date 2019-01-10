益群学校访华民学校‧了解营养餐计划细节 鲁乃华民学校在新学年第二周，迎来亚罗士打十字港益群学校参访团。该校也欢迎其他有意推行爱心营养餐计划的学校参访。

黄业云副校长（左起）及何馥爱到访鲁乃华民，了解营养餐计划的细节。（图：星洲日报）

（吉打‧居林9日讯）鲁乃华民学校在新学年第二周，迎来亚罗士打十字港益群学校参访团。该校也欢迎其他有意推行爱心营养餐计划的学校参访。

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鲁乃华民在去年10月启动爱心营养餐计划，2018学年结束前，也已迎接2支有意推行营养餐计划的学校团队到校考察。

这一回的到访者，包括亚罗士打十字港益群华小董事长许德兴、家协主席黄文晖、校长何馥爱等。接待者有鲁乃华民董事长钟咏江、董家教与校友会成员等。

鲁乃华民学校去年10月开始推行营养餐计划，2019新学年的参与人数与去年相若。

唐进顺：义不容辞分享经验

该校爱心营养餐计划灵魂人物之一，即家协主席唐进顺告诉《大北马》社区报记者，有意推行营养餐计划的学校与营养师联系后，依据程序需参访已推行该计划的学校，实地了解准备工序及运作方式。

该校是北马首家推行该计划的学校，自然成为有意参与学校的参访对象。该校董家教也义不容辞地分享经验，让更多学生受惠。

他也促请有意要推行该计划的学校先做好周详准备，包括须与学生家长对话，让家长深入了解和支持。

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校长黄基金则说，今年参与计划的学生和去年一样，占70%左右。

“校方是在董家教配合下推行计划的，至于孩子是否参与，由家长决定。”

她欢迎仍未让子女参与计划的家长，进一步向校方或家会了解实况。