许廷炎促媒体同心协力‧客观真实报道 “媒体坚持新闻的真实性，除了能够建立媒体公信力，也能协助建立一个健全和谐的社会。”

槟华堂媒体之夜主桌，左起为工委主席拿督杨集东、南洋商报北马区经理郭昌达、光华日报总经理李兴前、槟华堂署理主席丹斯里陈坤海、许廷炎、光明日报首席执行员容耀群、潘友平、槟华堂总务梁伟宏、中国报北马区经理林结凤和英文星报高层诗汶。（图：星洲日报）

（槟城9日讯）槟州华人大会堂主席拿督许廷炎认为，传统媒体是建设民主社会不可缺少的力量。

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他昨晚在该堂举办的媒体之夜上，促请媒体同心协力，客观地为人民提供真实的信息及完整的报道，避免人民被不实报道或谣言所误导，导致产生社会不稳定因素，或造成恐慌。

“媒体坚持新闻的真实性，除了能够建立媒体公信力，也能协助建立一个健全和谐的社会。”

他说，科技给社会带来巨大便利，但新社会矛盾也随之产生，假新闻、假讯息的随意散播，而多元种族社会经不起有心人的破坏。

“前朝政府因而拟定的假新闻法令引起争议，新政府上台后把它废除，而网络假信息的威胁却越来越大，当局须从不同视角思考，尽快找到有效的应对方法。”

政府应立法严打假新闻

他认为，我国政府应立法严打假新闻，虽然通过法令管制假信息的做法引发社会大众和学者对公共权力介入言论自由的疑虑和争议。这些争论包括假新闻的定义、由谁判定真假、如何判断散播者究竟是刻意造谣还是被误导等。

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他说，有效的立法司法很重要，以便在确保公众言论自由的同时，保护公众免受假新闻影响。

“要制止假新闻对国家安全和社会和谐的危害，也需要每个人提高警惕，确认所收到的信息真有其事之后才转发出去。”

“只有在更多人知道并及时指出信息的真假，才能点醒更多人停止转发，避免更多人受到误导。”

出席者包括槟华堂多位领导、星洲日报槟吉玻区高级区经理潘友平和采访主任蔡振裕。