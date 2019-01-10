戴乐洽商建化学厂．拟发附加股筹12.3亿 戴乐集团（DIALOG）正与多家全球投资机构洽商，以联手投资3亿美元（约12亿3000万令吉）设立全新的特殊化学品制造厂，该公司属意拥有20至30%股权。

（吉隆坡9日讯）戴乐集团（DIALOG,7277,主板能源组）正与多家全球投资机构洽商，以联手投资3亿美元（约12亿3000万令吉）设立全新的特殊化学品制造厂，该公司属意拥有20至30%股权。

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欲持20至30%股权

联昌研究预计，戴乐集团至少会建造两座新厂，为了筹集资金，该公司最快会在明年发行附加股。

戴乐集团是在联昌投资银行主办的“大马企业日”上，向投资者披露上述消息。会上，多数投资者认为，该公司踏出收入稳定的油罐码头经营业务，投资风险更高的特殊化学品业务，让他们对这项多元化计划存有疑虑。

有鉴于此，部份投资者正考虑套现股票，再观察戴乐集团的动向。

不过，包括联昌投资银行在内的少数投资者指出，该公司的风险管理纪录良好，因此看好新投资计划。

该行补充，特殊化学品与该公司现有业务能够发挥协同效益。

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联昌表示，戴乐集团可以负责厂房的设计、采购、施工及经营（EPCC）和维修，也能够为厂房提供长期专用储罐。

以国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）4亿5000万美元的异壬醇厂房为标准，假设戴乐集团持有规模相去不远的新厂房的20%，投资额料为9000万美元（约3亿7000万令吉）。

联昌认为，该公司未来不仅可能增设更多工厂，也会也投入支持油罐码头基础设施的大部份成本。

根据截至2018年9月30日的资产负债表，以净负债率提高到50%推算，该公司有能力拨出3亿4500万美元资本开销，如果需要更多资金，就可能考虑发行股票集资。

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联昌估计，假如该公司决定投资建设至少两座厂房，最快会在明年发行新股。

戴乐集团至今只曾在2012年2月发行附加股。当时，该公司以10配2比例配售3亿9700万股，每股售价1令吉20仙，最终筹得4亿7600万令吉，主要用于发展油罐码头业务。

维持加码评级衡量

上述条件后，联昌保持戴乐集团的“加码”评级和3令吉98仙目标价。

今日闭市，戴乐集团微扬7仙，收报2令吉85仙。