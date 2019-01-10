猪瘟拉低大豆需求．棕油价料持稳2400 中国自去年8月爆发的非洲猪瘟已冲击该23个省市，分析员预计将拉低大豆需求，且在棕油价格更诱人的情况下，有助抬高对棕油需求。

（吉隆坡7日讯）中国自去年8月爆发的非洲猪瘟已冲击该23个省市，分析员预计将拉低大豆需求，且在棕油价格更诱人的情况下，有助抬高对棕油需求，惟悬而未决的中美贸易摩擦持续影响大豆油和原棕油价格走势，料原棕油价格持稳在每公吨2400令吉。

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中国是世界上最大的猪肉生产国，饲养的猪只预计有6亿8000万只。

达证券指出，依据领域数据显示，中国每年需要压碎9500万公吨大豆，其中80%将加工和压碎成为饲料，剩余20%将作为大豆油之用。

历史数据显示，2009年4月北美爆发H1N1流感，导致大豆市场非常不稳定。大豆价格在疫情爆发后，急速走高；世界卫生组织在同年6月公布疫情为流行病之际，大豆油期货应声下跌。

这意味着猪肉需求下跌，将导致饲料需求走软。

在H1N1流感这段时期，大豆对比原棕油价格溢价下跌至每公吨50美元（约206令吉），较后在2009年6月则反弹至每公吨190美元（约782令吉）。

达证券观察指出，在2009年4至9月期间，大马出口至中国的棕油有所增加，比较2008和2010年。

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“这意味着棕油成为中国流行病爆发期间，潜在的食用油替代品。”

达证券指出，以目前的情况，难以确定非洲猪瘟带来的影响，但是一旦疫情持续扩散和情况转坏，将在全国引发恐慌和打击养猪业及全球猪肉消费。

达证券推测，假设情绪进一步疲弱将拉低饲料需求和降低中国进口大豆的数量，继而拉低市场的整体大豆供应。

该行补充，为了抵销问题，业者料转至进口价格更诱人的棕油，继而支撑原棕油价格走高。

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达证券认为，中美贸易战依然是今年左右大豆和原棕油价格的主要因素，预计2019年平均原棕油价格为每公吨2400令吉，同时上调种植领域至“中和”评级。