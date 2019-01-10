搜寻队暂找不到人‧车停山脚男子失联数天 失踪者是单身的蔡佩成（66岁），在北海峇眼亚占花园独居。他是登山失踪或其他原因失联，则有待警方查明。

搜寻队在失踪者房车旁讨论搜救工作。（图：星洲日报）

（槟城‧大山脚9日讯）车辆被发现停放在大山脚卓坤森林公园停车场，华裔男子已失联逾3天，搜寻队伍登山寻人暂无所获。

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失踪者是单身的蔡佩成（66岁），在北海峇眼亚占花园独居。他是登山失踪或其他原因失联，则有待警方查明。

公园保安员说，该辆富豪房车自上星期日就停在原处，不曾移动，昨晚有民众觉得可疑并查询车主身份和上山寻人，事后车主身份被确认，惟人无音讯。

蔡氏的车辆有上锁，其手机及替换衣物都搁在车座上的环保袋和斜肩包内。

警犬协助搜寻惟没任何发现。

邻居：极少与人打交道

失踪者的邻居说，蔡氏极少与人打交道，邻居都不清楚他的背景。

今早9时30分，警队、警犬、民防部队及消拯队再到场搜寻，但没有收获。

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威中警区主任聂罗斯助理总监也到场了解情况。他说，失踪者的侄儿（51岁）今日凌晨12时10分报案。

失踪者的大哥蔡佩逢（74岁）和太太及儿子蔡宝强也到场了解情况。

蔡佩逢说，失踪者以前在工厂上班。