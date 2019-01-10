马广东投资促进总商会．访陈国伟探讨合作交流 马来西亚广东投资促进总商会在总会长丹斯里林福山带领下拜访首相对华特使兼马中商务理事会主席陈国伟，就双方未来合作进行探讨和交流。

众理事在交流会上合影。坐者左起为陈春华、郑源炳、马汉坤、林福山、陈国伟、蔡国治、郭义民、林庆安。站者左起林釨沬、陈泗价、林立杰、黄庆强、郭智强、叶奕良、单子湋、方天养及杨志军。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也9日讯）马来西亚广东投资促进总商会在总会长丹斯里林福山带领下拜访首相对华特使兼马中商务理事会主席陈国伟，就双方未来合作进行探讨和交流。

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陈国伟表示，根据移民厅提供的资料，截至去年10月中国旅马人次已经突破252万人次，比起2017年全年的228万人次相比，确实是有显著增长的。他也乐观估计2018年全年中国旅马人次有望达300万人次。

他指出，2018年首9个月马来西亚共获得总共480亿8000万令吉的外来直接投资，其中中国投资大跃进，占了156亿令吉或相等总额的32%，远超其他的外国投资。中国已成为马来西亚第一大出口目的地和进口来源地。

他也强调，2019年是马中建交45周年，只要两国信念坚定，加上深厚的友谊关系，未来必定能排除万难的达成共识，加强马中两国的经贸发展。

马广总会长丹斯里林福山在致词时表示，他代表马广祝贺陈国伟被委任为对华特使，并深信凭着陈国伟的务实作风必能让马中关系更上一层楼。

林福山：旅业蓬勃影响正面

林福山认为，我国经济命脉取决于石油、棕油和旅游，随着我国旅游业的蓬勃发展，必定能为马来西亚经济带来正面的影响。

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他同时表示，马广迈向成立第11年，一直以来都不留余力的推动马来西亚和广东两地的经贸发展，并定期为两地的企业家举办双边企业家理事会，今年同样的也将会在中国举行。

他希望陈国伟届时能抽空出席担任开幕嘉宾。林福山深信通过这次的探讨和交流，两会必定能有更进一步的合作，共同为马中经贸发展做出贡献。