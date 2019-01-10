放弃假发与发片了？John Travolta露出秃头真面目 1977年曾经以电影《周末的狂热》（Saturday Night Fever）风靡全球、成为少女心目中的白马王子的约翰特拉华达（John Travolta）把假发、发片都丢在一边，露出真实面貌……

64岁的John Travolta近日发布和女儿的合照，把假发、发片都丢在一边

（好莱坞10日讯）明星在公众眼前必须维持美好的形象，除非是为戏改变发型，否则很少不经过修饰才出门，对许多人而言，假发、发片都是外出时必备的，免得让观众看到他们稀疏的毛发，幻想破灭。1977年曾经以电影《周末的狂热》（Saturday Night Fever）风靡全球、成为少女心目中的白马王子的约翰特拉华达（John Travolta），过去曾经为戏剃了光头，其他时候大多维持比平头再长一点的发型，就连去年秋天欢庆妻子凯莉佩丝顿（Kelly Preston）的生日，他的头发、胡须已有几撮斑白，发量仍然正常。殊不知，他其实已经成了大光头。

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64岁的约翰特拉华达近日发布和女儿的合照，把假发、发片都丢在一边，露出光头的真实面貌，虽然无复年轻时的俊俏，另有一种风范，也更显得自然，就不知观众看了，感觉如何？