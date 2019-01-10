皇帽新年披新装．推“一POP万赢”促销 皇帽（Carlsberg）配合华人农历新年到来，即日起至2月17日推出“鸿运当头，一POP万赢”促销活动。皇帽产品会披上限量版新年装，以大红、宝蓝、钻绿、粉红点缀，再配上“福、喜、发、旺”四个吉祥中文字迎接新春。

皇帽高层推介“鸿运当头、一POP万赢”欢庆新春盛典。左起为刘荣华、彼得扎亚茨、陈森宦、卓亚华、雷盟、赖明珠、郑淑贞、卡罗琳、林志杰。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）皇帽（Carlsberg）配合华人农历新年到来，即日起至2月17日推出“鸿运当头，一POP万赢”促销活动。皇帽产品会披上限量版新年装，以大红、宝蓝、钻绿、粉红点缀，再配上“福、喜、发、旺”四个吉祥中文字迎接新春。

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马来西亚皇帽公司昨晚在吉隆坡推介这项新春活动，大约500位商业伙伴、媒体成员共襄盛举。

该公司董事经理雷盟致词时指出，皇帽一直走在创新的前端，让华人新年不再是单调的一种红色，今年的皇帽啤酒以及皇帽顺啤的瓶装和罐装，再添三种鲜艳的颜色，即宝蓝、粉红和钻绿，再配上““福、喜、发、旺”四个极富吉祥寓意的中文字，彰显喜气，又富有传统色彩。

皇帽公司将在各酒吧餐厅、美食中心、咖啡店、超级市场、霸级市场举办“鸿运当头，一POP万赢”促销活动，其中充满趣味的互动活动让消费者“POP”开特设的巨型皇帽顺啤罐，即有机会赢取奖品。奖品包括自动化洗牌电子麻将桌。

皇帽今年继续举办让消费者有机会把免费啤酒带回家的活动，甚至可以赢取巨奖，即是让该公司为消费者支付价值高达800令吉的年货。此活动将在各参与超市和霸市进行。

如果你想知道自己的猪年运程，也可登录CarlsbergMY脸书专页，风水专家拿督叶威明（Joey Yap）将分析12生肖与“福喜发旺”的连接性。

购买两箱皇帽啤酒、皇帽顺啤，再加上Somersby（任何口味）或一箱Kronenbourg1664Blanc，另付88令吉者，即可获得一副限量版麻将牌。凡是在Tesco购买价值600令吉的皇帽产品者亦可免费获得限量版麻将牌。更多详情可浏览：http://www.probablythebest.com.my 。

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出席推介盛会者包括马来西亚皇帽集团独立非执行主席拿督卓亚华、销售总监陈森宦、市场总监卡罗琳、供应链总监彼得扎亚茨、人力资源总监郑淑贞、企业传讯及企业社会责任总监赖明珠、法规事务及免税销售总监刘荣华、财务总监林志杰、星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、星洲日报编务总监卜佛海、副总经理文兆恒、客户经理陈秀珍、客户执行员何维娴。