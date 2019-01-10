传穆里尼奥接掌皇马‧要求引进列温 引入现效力于德甲拜仁慕尼黑的波兰前锋列温多斯基，很可能是穆里尼奥重新接管皇家马德里教鞭的条件之一。

波兰前锋列温多斯基现效力于德甲拜仁慕尼黑。（图：法新社）

（华沙10日讯）据波兰媒体9日报道，引入现效力于德甲拜仁慕尼黑的波兰前锋列温多斯基，很可能是穆里尼奥重新接管皇家马德里教鞭的条件之一。

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西班牙著名足球记者因达日前表示，C罗转投祖云杜斯后，皇马锋线一直表现乏力，宾兹玛难堪重任，其他球员也都表现不尽如人意。他说，新签下的迪亚兹将负责巩固中场，而接下来“银河战舰”将引入一名前锋。因达透露，列温加盟是皇马队内重要角色提出的要求。

报道说，根据因达透露的信息，引进列温很有可能就是准备回归马德里的穆里尼奥给皇马主席弗罗伦蒂诺提出的条件之一。

此前有西班牙媒体报道说，被曼联解雇的穆里尼奥对回归伯纳乌持开放态度，但他要求俱乐部在引援方面给他足够支持，其中就包括一名前锋和一名中后卫。

西甲联赛进行18轮后，皇马落后老对手巴塞罗那10分之多，仅排名积分榜第五位，而进球数仅为巴塞的一半。（新华社）