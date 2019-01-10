分割画面概念雷同．台空军涉“抄袭”狮城广告 新加坡空军部队的宣传视频“闹双胞”，台湾空军以极其雷同的手法制作新年视频，让网民惊呼“似曾相识”。

（新加坡9日讯）新加坡空军部队的宣传视频“闹双胞”，台湾空军以极其雷同的手法制作新年视频，让网民惊呼“似曾相识”。

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台湾空军司令部上个月28日在脸书专页上载一段视频，祝公众新年快乐。长约两分钟的视频，采用独特的呈现手法，将荧幕一分为二，一边展现空军人员在岗位上的工作，另一边则拍摄民众日常生活中的活动。

只见穿着普通工作服饰的文员从左边入镜，“步入”镜头右半边时换成了空军制服；换了个场景，荧幕右边拿着相机在户外拍摄的民众转过身，进入荧幕左半边时成了拿着望远镜勘察四周的空军人员。两个半区里不同日常活动的连贯性，凸显空军工作与人民生活息息相关。

台湾空军在脸书上说：“民国108年（2019）我们将持续捍卫领空、守护家园，让大家能够安心地以崭新的面貌来迎接新的一年，祝福大家新年快乐！”

无独有偶，去年刚庆祝成立50周年的新加坡空军曾在3月推出相同概念的视频。空军去年以“保家至上．展翅翱翔”（Our Home,Above All）为主题庆祝这个里程碑，向国人传达空军与民同在的信息。

“新加坡版”的视频里，同样可见“半边空军、半边人民”的制片手法，标枪好手掷出去的标枪衔接成空防系统发射的导弹，拔河比赛的绳子衔接至直升机运载物资时利用的吊索。

“仿制品”引网民揶揄

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但台湾空军的“仿制品”引来网民揶揄。知名博客mrbrown（实名李健敏）在脸书贴文中说：“喂，台湾空军，干嘛抄袭新加坡空军的广告？经费不够吗？”

也有网民在台湾空军视频下方留言说，“要学人家的影片也要学得像一点”。

台湾空军与新加坡空军的宣传视频出现多个相似之处，被复制的“经典画面”包括：

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●下半区是在游乐场玩飞机的孩童，上半区是空军军机

●下半区是玩篮球的小朋友投篮（新加坡版为标枪选手掷标枪），上半区是空防系统发射导弹

●半边荧幕里是穿便服走动的公众，另外半边荧幕是身着空军制服，在指挥室监督的空军指挥官

●半边是拿着相机（新加坡版为手捧咖啡）的男子，另外半边是拿着望远镜勘察的空军人员

●半边是摄影女生的相机镜头，另外半边是空军军机的机头

●半边是举着枪做精确步操的小孩（新加坡版为新加坡摩天观景轮），另外半区是军机螺旋桨