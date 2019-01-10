英联赛杯‧热苏斯大四喜‧曼市9比0血洗伯顿 虽然这场实力悬殊的对决在赛前就不存在太多悬念，但曼市砍瓜切菜般的大胜还是让人侧目相看。

巴西国脚热苏斯此役在门前把握机会，4次将球送进伯顿大门，上演“大四喜”好戏，图为他在打进本场比赛个人第3球后，激动庆祝。（图：法新社）

（曼彻斯特10日综合电）1月6日以7比0大胜英冠球队罗瑟勒姆，3天之后又在联赛杯半决赛首回合以9比0血洗英甲中游球队伯顿，曼市创造了英格兰杯赛史上半决赛最大比分取胜纪录，距离球会史上纪录仅差1球。

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两场比赛轰16球

虽然这场实力悬殊的对决在赛前就不存在太多悬念，但曼市砍瓜切菜般的大胜还是让人侧目相看。加上上一场足总杯7比0大胜罗瑟勒姆，曼市两场比赛狂轰16球且一球未失，尽显王者风范的同时，也让人看到了他们四线争冠的更多可能性！

排出强阵的曼市在主场9球大胜伯顿，可以说已经提前预订了一张决赛入场券。曼市还创多项纪录：联赛杯半决赛最大比分胜利、联赛杯历史第3大比分胜利、瓜迪奥拉作为主帅的最大比分胜利、曼市1987年以来最大比分胜利。

瓜帅：进球是对对手最大尊重

赛后，瓜迪奥拉表示进球是对伯顿最大的尊重。“尝试取得优势是非常重要的事，我们并没想到会打进这么多球，但这很棒，对我们来说意义重大。我们半场时说道了这一点（冷酷无情）——踢得更简单一些。进球是对比赛和对对手的表达尊重的最好方式。”

热苏斯此役斩获了职业生涯中首次“大四喜”，瓜迪奥拉也点名称赞了巴西小将：“前锋需要进球，他上一场比赛就有机会，今天他取得了进球。这对他、对球队、对每个人来说都有好处。”

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热苏斯4球

津琴科“世界波”

曼市的9个进球中，津琴科第37分钟的“世界波”给人留下的印象最深刻，其远射划出一道美妙的高抛物线坠入网窝。他对记者说：“这是我第一次取得这样的胜利，我们进了很多球，我们还想进更多，球迷也是这样想的。我们希望球队能进10球，也许下次吧。”

除了热苏斯大四喜与津琴科“世界波”之外，德布劳内、福登、凯尔沃克以及马赫雷斯各进1球。