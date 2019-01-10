涨逾4%．大红花石油脱仙袍．马股开高走升 截至中午休市时，富时隆综指数升8.76点，至1676.59点。

亚洲主要区域股市普遍上扬，在特定重量级蓝筹股领涨下，马股10日早盘走高，开高9.55点，至1677.38点，并一度冲破1680点关口，惟后劲不足，无法延续涨势，半天徘徊在1672.78点至1681.23点之间。

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截至中午休市时，富时隆综指数升8.76点，至1676.59点。

富时创业板指数跌16.64点，至4455.29点；富时全股项指数升70.96点，至11552.45点。

金融服务股指数跌4.40点，至17365.36点；种植股指数升70.71点，至7036.71点。

上升股有437只，下跌股326只，另316只平盘，成交量21亿8300万股，值12亿2800万令吉。

油价回扬，大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）摆脱仙袍，升4.5仙或4.71%，至1令吉。

拟融资还债的沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）受激励，升0.5仙或1.67%，至30.5仙。

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国油气体（PETGAS，6033，主板公用事业组）升36仙或2.06%，至17令吉86仙。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）升7仙，至8令吉62仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）升20仙或1.46%，至13令吉86仙。

MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）升5仙或4.76%，至1令吉10仙。

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云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）升3仙，至3令吉29仙。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）跌5仙或1.04%，跌破5令吉，至4令吉75仙。

主席拿督萧家伟遭延扣，安康（ANCOM，4758，主板工业产品服务组）跌2仙或4.25%，至45仙；安康物流（ANCOMLB,0048,创业板交通物流组）跌0.5仙或5.56%，至8.5仙；耐力斯（NYLEX,4944,主板工业产品服务组）跌1仙或1.59%，至62仙。