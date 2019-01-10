行情再坏招财开销不能省·礼聘财神爷少不了 迎接新的一年，一定要带来好兆头，纵然是原产品无价，农历新春的开始，也不能省去礼聘财神爷登门贺岁祈福，招来财运的开销。

陈金钗的财神爷装扮，高大威严，猪年更以新袍登场。（图：星洲日报）

（马六甲9日讯）迎接新的一年，一定要带来好兆头，纵然是原产品无价，农历新春的开始，也不能省去礼聘财神爷登门贺岁祈福，招来财运的开销。

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凭着这种传统观念，今年财神爷的市场，保持一枝独秀，并不会受到市景萧条的影响。商场开市好日子，社团庙宇新春团拜活动，总是少不了财神爷助兴赐福。

财神爷贺岁，同样在学校风行，新春捞生活动，安排财神爷客串演出，欢乐气氛可大不同。

陈金钗：整装待发准备亮相

装扮财神爷20多年的陈金钗，现年55岁的他，配合金猪年到来，已在整装待发，准备奔跑各地亮相演出。

“我的第一场演出，是於1月18日晚，为武牙拉也街年景布置盛会开幕礼助兴。”他说，早在去年10月间，他就陆陆续续接到演出订单，相信延至年除夕前，订单仍陆续有来。

财神爷生意比去年好

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“虽然人人感叹市场行情不好，银根紧缩，冲击年货购买力，唯财神爷的生意，反而比去年要好。”他相信行情再不好，都不能阻止激发人们对新年讨个好运。

如今陈金钗已接到10多单生意，有来自工商界丶社团丶神庙丶住家及学校的订单。



陈金钗：订单陆续有来，财神爷生意一样好。（图：星洲日报）

财神返天庭就停止接单

“我呈献财神爷的角色，预定会延续到元宵节，一旦财神送返天庭後，就不再接订单了。”

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为了让财神爷的装扮，给人不同的新感觉，陈金钗特地从中国购入价值逾千令吉的财神爷新袍，以在猪年贺岁活动亮相。

装扮者不至恶性竞争

“没错，按一般的想法，财神爷穿的袍，用上越久就越好，旧袍不是问题，但是也有的人对财神爷袍太旧，形象欠新鲜感，而觉得不习惯。”

他说，虽然装扮财神爷的人，有增无减，对他来说，这是正常不过的现象，还不致出现恶性竞争。

“同行多了，也不会有多大问题，毕竟彼此各做各的，各有本身的顾客群，都是熟客，说完一句，随缘就好。”

陈金钗的生意网，集中在马六甲，也接到源自外州，尤其是东甲的订单，他都会尽量编排时间，不让顾客失望。

谈到财神爷的收费，他说，大体上没甚麽改变，州内维持在388令吉以上，外州演出是588令吉以上，至於学校则提供优惠。



财神爷也在施赠场合亮相，向受惠者献上新春祝福。（图：星洲日报）

侯元德：邀财神爷表演助兴

光亚华小董事长侯元德说，该校学生虽然少有百名，不过，逢各族学生佳节，都会办庆祝活动，而华人新春庆典，更少不了财神爷表演助兴。

他说，就以今年来说，学生降存60多位，仍不会错过迎接新春，让全体师生和董家协成员济济一堂，同欢共庆。

“庆祝会是由家教协会配合教职员筹办，由家协负责经费，由於效果良好，师生都很投入，很有意义，所以列为常年活动。”

