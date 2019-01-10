马钦中‧解决问题的方式 首相敦马哈迪日前又针对承认统考文凭和要让马来人进步课题发表伟论，他说相较承认统考文凭，马来人问题更大，承认统考可以做，但是让马来人进步并非通过发一纸文凭就可以做到。

首相敦马哈迪日前又针对承认统考文凭和要让马来人进步课题发表伟论，他说相较承认统考文凭，马来人问题更大，承认统考可以做，但是让马来人进步并非通过发一纸文凭就可以做到。

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敦马之前第一次任相22年期间，曾多次发表马来人必须自强的言论，甚至出了一本名为j马来人的困境k的书，设法鼓励马来人勤劳上进，以改善自己族群的命运。

15年后他再次任相后，在上台短短几个月时间内就多次旧事重提，要马来人改善懒散不积极的态度，以免继续被边缘化至终有一天会住在森林里，不过他也承认要让马来人进步不容易。

希盟刚接过政权数个月，政府要改善和处理的事情很多，所谓日理万机，很多问题都必须同步处理，改善国家财务状况、废除死刑、铲除贪腐、解决东铁停工等等都是必须处理也已经正在处理中。

承认统考文凭和设法改变马来人思维让他们积极，就和以上的各种课题一样需要解决，当然也应该同步处理，这样或许反倒可淡化即时或可能引起的敏感情况。他既承认要让马来人进步不容易，就代表这是棘手的难题，没有人能够定下完成这个使命或任务的时间表。

敦马和土团党要协助马来人进步，只要方法用得正确应该也不会太多异议，但是它和承认统考文凭不应该相提并论，不应该有孰先孰后的区分，难道承认统考文凭应该等到马来人态度改变了才能实行？处理问题的方式不应该是这样的。