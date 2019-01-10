西华尼申：违禁烟令‧3334食肆432烟民接警告 他说，霹雳州业者和个人接获警告信的数据，比其他州属如柔佛、登加楼及槟城来得少。同时，也没有如沙亚南发生食客因不满抽烟被阻止而掌掴外劳员工的暴力事件，显示霹雳州人自律和情况良好。

国内食肆于1月1日起落实禁烟措施，当局给予业者6个月的宽限期。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保9日讯）掌管卫生事务的霹雳州行政议员西华尼申指出，从1月1日起正式实施扩大食肆禁烟措施后，截至昨天为止，霹雳州卫生局共检查了5462间食肆，共有3334间食肆因没有张贴禁烟告示牌而接获书面警告以及432名烟民接获警告信。

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他说，霹雳州业者和个人接获警告信的数据，比其他州属如柔佛、登加楼及槟城来得少。同时，也没有如沙亚南发生食客因不满抽烟被阻止而掌掴外劳员工的暴力事件，显示霹雳州人自律和情况良好。

户外用餐区列禁烟范围

他今日在新闻发布会上指出，烟民如要抽烟，必须到食肆外3公尺抽烟，包括在一些食肆桌椅摆在露天或户外的用餐区，也要遵守此规矩，即使户外用餐区贴上了该处可抽烟的告示，可是由于该处设有餐桌也不可以抽烟，在户外用餐区也必须距离最外围的桌子以外3公尺才能抽烟。

他促请人民遵守卫生部发出的禁烟令。

他表示，如有民众在禁烟区内被发现抽烟，一旦定罪，可被罚款最高1万令吉或监禁2年，而业者可被罚款2500令吉。而目前给予业者6个月宽限期，只是给予警告。

禁烟区将拓展至学府

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他说，如今卫生部计划进一步扩展禁烟区至公立和私立的学府和大学。

他表示，目前抽烟者依然有权力继续抽烟，但有80至85%的人属非烟民，包括小孩，因此抽烟者必须遵重占大多数的非烟民，在3公尺范围以外的地方抽烟，遵守禁烟令。

西华尼申：霹雳州首8天内，共有3334名饮食业者因没有张贴禁烟告示牌而接获警告信及432名烟民接获警告信。

扩展业务装修补助等

千万拨款供残疾商人申请

西华尼申透露，在第11大马计划下，联邦政府拨款1000万令吉推行“残疾人士创业支援计划”，以提供从商的残疾人士提出申请，协助他们扩展业务，提高收入和给予购买用品、装修、促销等方面的补助。

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他指出，该计划自2013年开始推行，由于缺乏宣传，全国只有530人提出申请，因此希望从商的残疾人士把握此机会。

他说，申请条件必须是已向州福利局登记的残疾人士、年龄18岁或以上、大马公民和非公务员。同时，申请者必须拥有生意和计划扩展生意，拓展生意是为了开放更多就业机会给其他残疾人士，和培训残疾人士。

“有关公司必须向大马公司委员会注册和已经营运至少3个月，这项申请可以是个人或是一组人。有意申请者可致电联络霹雳州人力资源局，电话号码：05-2549404。”