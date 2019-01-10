高田缺陷气囊致20人死．丰田召回170万辆车 丰田（Toyota）今天宣布，在北美市场召回170万辆车，以撤换有缺陷的高田（Takata）安全气囊，全球约20人死于相关事故。

（图：法新社）

（美国．纽约10日讯）丰田（Toyota）今天宣布，在北美市场召回170万辆车，以撤换有缺陷的高田（Takata）安全气囊，全球约20人死于相关事故。

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法新社报道，这家日本汽车制造商并没有透露，是否接获与最新召回行动有关的受伤或严重事故通报。

所召回的车款包括2010至2016年出厂的4 Runner休旅车、2010至2013年的Corolla房车和Matrix混合功能车以及2011至2014年生产的Sienna轿式休旅车。

本次召修也涉及Luxury Lexus系列车款：ES350轿车（2010至2012年）、GX460SUVs（2010至2017年）、IS250C和IS350C敞篷车（2010至2015年）、IS250和IS350轿车（2010至2013年）以及Lexus IS-F轿车（2010至2014年）。

2010至2015年的Scion XB小型车款也包括在内。

经销商将更换安全气囊充气器或整个安全气囊系统。

上周，美国汽车制造商福特（Ford）也因高田问题气囊而召回95万3000辆车。

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这是丰田在5个月以来因高田相关问题进行第3度大规模召修。去年11月，丰田在全球召回160万辆车。（中央社）