金马仑补选开战在即‧各路人马“扎营”迎战 金马仑是希望联盟在大选胜出成为执政党后的第二场国席补选，提名日是1月12日，投票日则是1月26日，竞选期共14天。

金马仑国会议席补选开战在即，各路人马已陆续进驻高原，准备迎战。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保9日讯）金马仑国会议席补选将于本周六（12日）掀开战幔，目前各路人马包括朝野政党竞选团队、媒体已开始陆续进驻高原“扎营”，准备迎战这场全国瞩目的战役。

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金马仑是希望联盟在大选胜出成为执政党后的第二场国席补选，提名日是1月12日，投票日则是1月26日，竞选期共14天。

影响政权稳定性战役 希盟全面备战

希盟及行动党将金马仑补选定调为“影响全国政权稳定性”的一场战役，全面备战工作在如火如荼的进行中，目前有关助选人员的住宿、膳食、拜票日程、政治讲座、筹款晚宴事项，基本已安排妥当。

希盟旗帜已运抵希盟竞选行动中心，以便提名过后派上用场。

张玉刚：行动党各级领袖将助选

行动党丹那拉打区州议员张玉刚接受星洲日报《大霹雳》社区报访问时说，该党动员全国各级领袖及党员到金马仑助选，不过竞选期间到底会来多少人来，实在难以掌握。

他表示，竞选机器的相关小组，已租下20个公寓单位给长驻的竞选人员住，膳食方面的安排也有定案，到时再胥视实际情况作出调整。

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“拜票日程表也已有基本大纲，包括定下了政治讲座和筹款晚宴日期，只是还未确定会有哪个主讲人，一旦敲定主讲人，就可印票来卖。”

中央领袖已接力到访

过去一个星期，已见希盟及该党中央领袖轮流接力上到金马仑选区会见人民或进行工作访问，打头阵的是该党超级元老兼伊斯干达公主城国会议员林吉祥，然后有副首相拿督斯里旺阿兹莎、卫生部副部长李文材、人力资源部长古拉、交通部长陆兆福，今天国防部长末沙布会到金马仑国席辖下州席日赖，明天有房地部长傅芝雅。

金马仑补选的提名日订在1月12日，该党昨天发文告，宣布财政部长林冠英和国会下议院副议长倪可敏，将会出席希盟在10日晚上举行的启动竞选总部与正式宣布希盟金马仑候选人仪式。

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张玉刚说，他们相信，至少行动党所有正副部长都会在11日聚在金马仑。

不管怎样，他说，他们原本要在丹那拉打康乃馨花园的竞选大本营，但因当地没有网路设备，电话线也不理想，所以他们最后决定将竞选大本营迁到碧兰璋。

补选期，相信饮业得益最多，因为助选员可以不去玩，却不可以不医肚子。

国阵竞选机器未启动

传巫统国大党未达共识

相比之下，国阵的竞选筹备工作，马华已在动着，至于巫统和国大党的情况则还不见大动作。

金马仑一直以来都属国大党的议席，但据说巫统为了争取509大选投给伊斯兰党的马来票，而想抢上该议席，这引起国大党当地基层的不满，也许这能够解释巫统和国大党为何迟至现在还未完全启动竞选机器。

余贤干：马华已启动助选

马华金马仑区部主席拿督余贤干说，该区部内部在本月4日商讨助选工作内容，7日彭亨州联委会领袖已与他们会面讨论如何配合助选，尽管总秘书拿汀巴杜卡周美芬今日说，马华是否助选由总会长拿督斯里魏家祥定夺，但在未有任何决定前，他们仍会继续相关工作。

“总会长一定决定助选，不管国阵的候选人是来自甚么成员党、是谁，我们马华在金马仑所有9个竞选行动室，都会全面开动起来！”

竞选期逢旅游淡季

金马仑未见人潮

另一方面，金马仑补选竞选期，刚好落在金马仑的旅游淡季，酒店业者和安排团游的旅游业者到目前为止，仍未感受这个补选有将淡季扭转为旺季的影响力。

他们均表示，补选虽然会带来比往年同时期更多的人潮，得益的主要是当地饮食业，土产与手信、公寓和民宿业者，以及那些在碧兰璋和丹那拉打旅游景点也可以尝到一点甜头，但相信不多。

蔡国林：酒店订房率仅一般

酒店业者蔡国林受访时说，目前难以预见酒店在补选期的住客率会增加，但相信不会，因为目前能看到的是，那段期日的订房率只是一般，而且政党基本都首选租用公寓和民宿，安顿助选人员。

金马仑四轮驱车山路探险旅游负责人黄素婷说，金马仑补选落在1月份，而该月份在金马仑一向是旅游淡季，因学校刚开学，又靠近华人农历新年，何况今年学校开学与农历新年才相隔约1个月，家长荷包一直出血，人们正是购买力最差的时候，鲜会选择这个时候出游。

“相信上来助选人，人数不会太多，而也不会作大消费，而且可以预见，他们主要在周末和公共假期来，即使他们趁机去游玩，也会选靠近市中心如碧兰璋、丹那拉打的景点。”

她说，她的团游服务，而且还是走冷力、巴登威利路线，离开行政中心，再者游一趟花，相信助选人员不会选团游，而且迄今她接到那时期订团也不多。