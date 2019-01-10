海山街跳蚤市场·业者盼管理保持原状 马六甲海山街跳蚤市场贩商业者希望该街周日古玩市集保持原状，即由马六甲鸡场街文化坊继续负责管理工作。

海山街跳蚤市场贩商业者希望周日古玩市集保持原状，由鸡场街文化坊继续管理，前排左三为曾时代；右四为张新仔。（图：星洲日报）

（马六甲9日讯）马六甲海山街跳蚤市场贩商业者希望该街周日古玩市集保持原状，即由马六甲鸡场街文化坊继续负责管理工作。

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贩商业者代表曾时代说，海山街跳蚤市场创立十几年来，皆由当地贩商业者与鸡场街工委会紧密配合携手推动发展工作，可说整体已有一定的合作默契。

他表示，凭着贩商业者长期与鸡场街工委会的协作，海山街跳蚤市场如今再现昔日繁华现象，甚至已经打造成为甲州其中的特色观光景点之一，因此应该延续原有的经营体制，以便不误长远建设工作。

张新仔：作最妥善安排

另外，贩商业者代表张新仔也说，海山街跳蚤市场贩商业者已经联署签名反对其他单位组织前来接管该市集，并且致函给甲州首席部长阿德里，进而促请后者关注此事以及恢复市集的管理原状。

他希望，有关当局能够听取当地贩商业者的心声与意见，以便作出最妥善的安排。

在场的贩商业者包括李明福、吴国雄、曾庆辉、郑清水、林金华、陈延南、刘日华及朱维发等。