C罗又陷入麻烦‧女星：他扬言要发色情照给我爸 早前深陷“性侵门”风波的C罗好不容易让事情平淡下来。没想到近日一名“前女友”站了出来，公开炮轰C罗人品低下。

（图：法新社）

葡萄牙巨星C罗又陷入麻烦？

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早前深陷“性侵门”风波的C罗好不容易让事情平淡下来。没想到近日一名“前女友”站了出来，公开炮轰C罗人品低下。

近日，一名女星兼模特佳思敏伦纳德公开炮轰C罗是“恶霸、神经病”，并扬言要帮性此前“性侵门”女主角和C罗把官司打到底。

佳思敏指责C罗骚扰她，并用色情照片报复、威胁她。

据《太阳报》报道，佳思敏指责C罗对她进行了骚扰，并用色情照片报复、威胁她。佳思敏宣称C罗主动问她：“你爸爸想不想看你的裸照？”佳思敏还表示她曾多次要求C罗离自己远一点，但C罗并没有照办。

如今佳思敏还表示收到了C罗的短讯，称葡萄牙球星要求自己“闭嘴”：“我收到了C罗的短信，他要我‘闭嘴’。我则对他说‘滚蛋’。这件事和他的钱无关。我拒绝做他的情妇，而大多数女人则不会拒绝他。”

除了炮轰C罗，佳思敏还在积极联系“性侵门”女主角马约加，要帮助对方打状告C罗的官司。佳思敏称：“我和凯瑟琳（马约加）的律师通了一个小时电话，他们听到我的话后非常想和我坐下来谈谈。”

目前佳思敏已经委托他的律师处理自己同C罗的聊天记录，她声称这些短讯骚扰了自己。而柯德律师则准备向C罗提出索赔，要求C罗赔偿佳思敏的损失，并通过禁令终止C罗对佳思敏的骚扰。

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针对这些指控，C罗的律师团队回应，指全是不实及虚假。