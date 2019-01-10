刘志良：建议纳入课外活动·“让学生参与老街导灠” 甲卫生与反毒事务委员会主席刘志良行政议员建议教育学府将导灠纳入课外活动项目，让学生有机会亲身接触体会先贤的智慧。

姑务乡理会成员参与导灠，进一步认识社区；前排左三起为邱培栋、刘志良及赖碧清。（图：星洲日报）

（马六甲9日讯）甲卫生与反毒事务委员会主席刘志良行政议员建议教育学府将导灠纳入课外活动项目，让学生有机会亲身接触体会先贤的智慧。

广告

鼓励私企员工参与导览

刘志良也鼓励私人企业机构或乡团，以行动支持或赞助员工参与导览，透过人文历史的结合，增加员工多元的知识。

刘志良今日亲自参与与古务乡理会成员一同进行的导灠团后，在新闻发布会上，这样说。

他指出，哥打拉沙马那区涵盖各族的落脚地，包括遮迪村的遮迪裔及甘榜摩登的巫裔，而东圭纳也是是葡萄牙裔的发源地。“在今年，哥打拉沙马那选区将进行一系列活动，推广2019旅游马六甲年。”

让子民贴近在地文化历史

刘志良说，甲州拥有丰富的世界文化遗产，值得让马六甲子民更深入探索及了解，也希望游客在享尽古城美食的同时，也贴近在地文化历史。

广告

他说，乡理会除了关注社区发展，也注重文化遗产的保护，因此会通过举办讲座以增进民众对世遗的了解。

刘志良说，乡理会的世遗教育由文化工作者赖碧清负责。

爱护世遗了解古人智慧

“爱护世遗不止是为了旅游业，而是保护我们的文化遗产，通过导览，当我们经过老街时，入目的景物可以让我们了解到古人的用心和智慧。”

广告

他说，马六甲人也将是最好的旅游大使，全民办旅游，只要保护好世遗，甲州不怕没有回头客。

“当认识了自己的文化，产生了归属感，自然对其有爱护之心，从而把这丰富的文化历史透过口述及亲身体验给推广出去。”

他说，古务乡理会的热线是017-9031656。

致力维护游客安全

询及对游客在景点区拍照时需注意的安全，例如在爬上高处拍照或在马路中间拍照的行为。刘志良指出，他将向旅行社及导游公会等相关组织提出此课题，以向游客作出安全提醒。

他说，他将作出努力，例如准备安全指南，希望游客关注安全。



老街上的每个街景，都有其文化历史，赖碧清（右）为团员一一详细口述。（图：星洲日报）

邱培栋：非遗可提升成新景点

甲市区国会议员邱培栋说，甲州有许多现成的非物质遗产，只要稍加提升及发展，即能成为一项新的旅游产品。

他指出，甲州仍有许多一般民众不知情世遗文化，他相信通过导灠，将使这些特色更具吸引力，进而吸引更多游客到来观光。

“目前，坊间已有组织在非周末举办夜游活动，带领民众认识马六甲的另一面，同时透过导灠，也认识古早玩意如陀镙及风筝等。”

夜游活动留住游客

他说，该夜游活动也有助留住游客，吸引他们在马六甲过多一夜，同时也有助分散周末涌入的人潮，减轻塞车的情况。

“夜游活动进行时，天气不像白天炎热，而且泊车也容易。”

他说，与其花巨资建设新的景点，不如突出现有的景点文化，这些特色，可能连马六甲人本身都不知道。

邱培栋是于今日出席与姑务乡理会成员的导灠活动时，向记者这样说。

建议效仿隆无车日

他也建议甲州可效仿吉隆坡的无车日，在每月的第一及第三个周日，于早上7至9时关闭马路进行健康活动，如骑脚踏车、表演传统舞蹈及乐队等。

