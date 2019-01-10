林秀凌：确定国籍杜绝人口贩卖·申请孩子报生纸重要 甲州妇女、社会福利与乡村发展事务委员会主席林秀凌表示，没有结婚或非公民生子，都必须为孩子申请报生纸，否则孩子一旦18岁后，就会成为无国籍人士，不能成为大马公民。

林秀凌（站者右）也一起见证一对新人唐佳兴（坐者左起）与邹春梅注册结婚。（图：星洲日报）

（马六甲9日讯）甲州妇女、社会福利与乡村发展事务委员会主席林秀凌表示，没有结婚或非公民生子，都必须为孩子申请报生纸，否则孩子一旦18岁后，就会成为无国籍人士，不能成为大马公民。

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她说，为孩子申请报生纸，是确保孩子的国籍没有问题以外，也杜绝贩卖人口问题，所以只要孩子一出世，家长就必须向登记局注册。

她是今天为甲州登记局会客日主持开幕仪式后，在新闻发布会上，如是指出。甲州登记局每个月第2个星期三举办“登记局会客日”，接受市民的投诉及申请，会客时间为早上9时至下午5时。

欢迎登记局设会客日

林秀凌解释，政府目前还是面对很多新生儿没有向该局登记的问题，因此欢迎甲州登记局设会客日，并推行醒觉运动，让民众知晓为孩子注册报生纸的重要性。

她说，该局一般上面对的问题包括儿童没有报生纸、报生纸上虚报资料等问题，因此在处理往后的国籍或上学问题，就面对非常棘手的情况。

她举例，在领养孩子上，孩子在出生时必须向国民登记局注册，并获得报生纸，才能进行事后领养的程序。如果是领养弃婴，也不能直接带回家领养而是必须先报警，透过福利局才能启动领养的程序。

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促符年龄者换身份证

林秀凌指出，举办会客日的目的，是希望推广醒觉，让民众为新生儿申请报生纸，同时也促请12岁孩子及18岁青年申请和更换身份证。

她希望民众不要感到害怕或担心，因为登记局将提供完整的谘询服务。

根据甲州登记局资料显示，2018年共有1万3945名新生宝宝注册，比起2017年1万4699名新生宝宝，有所下跌的现象。



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12岁的杨俊伟从甲登记局副局长白秀妹（左）手中接领身份证。（图：星洲日报）

登记局：勿擅自窜改报生纸

甲州登记局局长诺阿兹里今日也透露，亚罗牙也县在今年新开学年时，发生一宗父母擅自窜改报生纸上资料的事件，而该局已经透过学校，向家长发出劝告。

他说，学校为孩子进行新学年登记时发现，其中一名新入学的孩子，报生纸上明显出现被窜改的痕迹，有者使用电脑列印了新资料，然后黏在报生纸上。

他指出，被窜改的资料是孩子亲生父亲的名字，相信是家庭纠纷所引起。该局已经透过学校，要求劝导家长勿再重犯。

