金马仑国席补选·依斯干达：全力为国阵南利助选 伊党副主席拿督依斯干达说，伊党会全力为国阵金马仑国席候选人南利助选，相信南利的支持率会提高，因为希盟政府无法兑现许多承诺。

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山宣布，刚退休的警员南利以国阵直属党员的身份，代表国阵竞选金马仑国会议席补选。

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除了国阵成员党代表，伊党代表也出席新闻发布会上，与会者包括国阵总秘书拿督斯里纳兹里、巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙、巫青团长拿督阿斯拉夫、马华副总会长拿督斯里郑联科、国大党主席丹斯里威尼斯瓦兰、伊党副主席拿督依斯干达和总秘书达基尤丁等人。

伊党副主席拿督依斯干达说，伊党会全力为国阵金马仑国席候选人南利助选，相信南利的支持率会提高，因为希盟政府无法兑现许多承诺。

他说，伊党不是支持国阵候选人，而是支持反对党阵线的候选人，反对党必须站在同一阵线。

“我们将会派出竞选机器前往助选，我们在金马仑有许多党员，至于助选方式的详情则有待进一步讨论。”