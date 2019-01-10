范纯玮 ·人民有知情权 新一年，希望所有议员们都不要忘记改变的初衷，不要擅自否决人民的知情权，更不要觉得暴露政府问题是“诛九族”的背叛行为，除非只想当官自保。

所谓改朝换代要改变，509做到了，那么有些思维，真的有必要也改变。

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反对党的角色是监督政府施政，大部份的作法是高调问政，积极反映民声和投诉，而以前的反对党做法是通过报章反映民意，在政府以外扮演重要的制衡力量。

反对党如今做了执政党，是否应该继续高调问政？部份党员及领袖认为，不应该再继续当反对党，凡事要通过内部管道解决，减少暴露政府内的问题和矛盾。

譬如在增加私营化停车场课题上，数名行动党和公正党国州议员站出来反映民意反对，也公开质问市政厅的做法，引起坊间争议。

有人痛斥上述人士对政府的不尊重，有人批评他们还停留在反对党的思维，有人说他们当家不当权，更有人说这是内部矛盾引发。

不管什么原因，在人民的立场看来，他们确实站在人民立场说真话，因为市政厅落实私营化停车场本来就是一个事实，作为投票支持的选民本该有知情权，不是吗？

大家一直都说，公务员是独立群体，不应该被政治化，所以当他们做出不正确决定时，执政党作为政府一分子，就应该根据民意做出协调和纠正，不应该默默让事情这样发生。

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过去当反对党时，激烈反对过私营化停车场、兴建电讯塔、增设子公司等，现在当政府后却批准落实难免叫人尴尬。难道，当时是为了反对而反对，明知应该却反对，还是终于发现国阵做政府那套原来是“情有可原”？

回归到最初，还是那句话：人民有知情权。我不认为，希盟议员不能再指水沟、野草、路灯及水灾，就算是行政议员也是州选区代议士，地方问题还是你们的责任之一。

作为媒体，我不担心议员不上报会减少新闻来源，只是不认同这类换了位子就换了脑袋的做法，我们不会失望，却阻止不了人民对我们倾诉对他们的失望而已。

从前贴近民间的反对党议员，如今以执政党议员身份继续在民间贴近民声，才是人民所要的议员，也是他们投选你们的原因。

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我相信，有些选区人民会感到幸福，因为他们的议员勤劳朴实，积极解决及改善以前的问题和作业模式。不过，在这里就不点名了。

新一年，希望所有议员们都不要忘记改变的初衷，不要擅自否决人民的知情权，更不要觉得暴露政府问题是“诛九族”的背叛行为，除非只想当官自保。

祝福马六甲人民，有一个幸福的2019年。