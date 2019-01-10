甲博物馆之友邀加入夜游·赏夜幕下的古城 迈入2019年，除了官方单位，非政府组织也一同为2019年旅游马六甲年努力，如今，游客除了在白天可到各景点观光，也可加入由马六甲博物馆之友主办的“夜游”（Night Walk）活动，欣赏夜幕下的古城日常美。

在灯光的照映下，静谧的教堂，仿若令人远到时光隧道。（图：星洲日报）

（马六甲9日讯）迈入2019年，除了官方单位，非政府组织也一同为2019年旅游马六甲年努力，如今，游客除了在白天可到各景点观光，也可加入由马六甲博物馆之友主办的“夜游”（Night Walk）活动，欣赏夜幕下的古城日常美。

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每周2天行程历时2小时

马六甲博物馆之友主席绍基尼接受本报访问时说，夜游活动目前于每星期二及四晚上举办，行程历时2小时，从晚上8至10时，集合地点为甲河边的旅游谘询中心。

他说，星期二的夜游团是走老街，路线包括荷兰街、鸡场街、观音亭街、打金街、估俚街、板底街、甘榜爪哇及尼鲁草场。

“星期四的夜游路线是尼鲁草场、教堂街、红屋、圣保罗山、古城门、炮台街及海上花博物馆。”

他说，马六甲博物馆之友是一个非政府组织，夜游活动是非盈利性质，主要是宣导马六甲在平日晚上的美丽一面，游客不妨放轻松脚步，慢慢欣赏古城纯朴的美。

“这也是我们把夜游活动，定在星期二及四的原因，周末已有太多的游客到来，我们希望能向游客传达平日的马六甲风貌，同时也为2020年旅游马来西亚年做好准备。”



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游客是否曾放慢脚步，细细体会老建筑的故事和美丽？（图：星洲日报）

首场夜游落在15日

绍基尼说，夜游活动也获得马六甲旅游局配合，这是一项常年活动，首场将在本月15日（星期二）开始。

他指出，由该组织推动的夜游团，目前已获得来自吉隆坡的18个团体表示兴趣，他希望随着马六甲博物馆之友的努力，游客能渐渐改变习惯，不妨也在平日到来马六甲观光。

他说，为了使夜游活动达到意义，主办单位将接下最少4人、最多10人的团，以让随团者更能专心于讲解。



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夜游路线当然不可缺少了古城门。（图：星洲日报）

将培训讲中文导览员

“目前，我们有5名导览员，以英语或马来语为团员做讲解，接下来，我们将培训讲中文的导览员，以迎合需求。”

他指出，我国是个多元种族与文化的国家，作为推动旅游业者，他也希望通过导览，向游客展示我国人民和谐融洽的一面，不同种族的导览员，也能介绍友族的传统文化。

绍基尼说，有意参与夜游者，最好能穿着舒适的鞋子、自备开水、穿浅色衣服、带手电筒，最重要的，莫过于还是带上愉快的心情和欢笑。

他说，为了方便夜游安排，有意参与者，需预先向负责人以手机WhatsApp联络，号码是012-6120618或电邮至[email protected]，以确定人数，每名团员收费是30令吉。

“我们计划在下个月推出傍晚游甘榜摩登路线，出游日可能定在星期一、三、五，历时1个半小时，主要参观当地传统房屋、学穿沙笼、了解马来文化等。”



拖着影子听导览员讲解，团友以新体会，更进一步了解马六甲。（图：星洲日报）

夜游（Night Walk）活动宗旨

1.丰富及提升甲州世遗文化产品素质。

2.提供游客非一般的观光角度。

3.通过导览世遗景点，教育游客珍惜及尊重世遗，同时达到互相尊重的价值观。

4.与本地社区共享旅游利益，协助社区培育支持保护景点。

5.更贴近探索社区人民的日常生活。

6.向在地居民了解他们的文化资讯。