大臣：增电子泊车选项‧泊车固本还能用 霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙驳斥社交网络上指泊车固本已废除的流言，并强调电子泊车系统只是其中一个选项，人们依然可以使用泊车固本，促请民众不要在社交网上发布不实讯息。

阿末法依沙（左）驳斥社交网络上指泊车固本已废除的流言。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保9日讯）霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙驳斥社交网络上指泊车固本已废除的流言，并强调电子泊车系统只是其中一个选项，人们依然可以使用泊车固本，促请民众不要在社交网上发布不实讯息。

广告

他今天在州行政会议后的新闻发布会上对媒体说，电子泊车给予人们便利，例如不用到处寻找售卖固本的地方、无需划新固本增额、减少用纸对环境不造成污染等。

“虽然网上有负评指部份民众，尤其是长者不懂得使用电子泊车系统、有的没有智慧型手机、网络线路有限，但由于电子泊车和固本是同步可使用，相信问题不大。”

他表示，州政府致力于实施改革以改进人民的生活，但同时考虑到有关改革对人民的适用程度和影响程度。霹雳州内已于今年1月1日起开始落实统一的电子泊车系统，不过市民仍可以使用洎车固本。

26日办足球嘉年华

也是霹雳足球总会（PAFA）主席的阿末法依沙表示，1月26日会在怡保英迪拉慕里亚体育馆举行足球嘉年华，欢迎所有足球迷前来共襄盛举。

“当天早上8时开始有一系列活动，包括尊巴舞、街头足球、无人机表演、电子竞技游戏，现场备有餐车；晚上则是霹雳州足球队Skuad TheBos Gaurus新一季球衣推介礼。”

广告

他也说，已经委任了原任吉辇县足球总会主席达祖担任霹雳足球总会秘书一职，让副主席阿都阿兹可以专心辅助他的工作。

否认MAIPk援金难申请

另外，阿末法依沙表示，社交网络流传霹雳伊斯兰教与马来习俗理事会（MAIPk）提供的新学年学校援助金难以申请的说法，是个谣言。

“现有申请者无需重新填写表格申请；新申请者如一年级和中一学生，则需在1月杪前填妥表格交往该会柜台。”

广告

水费两三年内涨价

阿末法依沙回应记者询问有关州内水费是否会配合联邦政府重组水供领域的步伐，而在今年分阶段调涨时表示，不会在短期内发生，但肯定在未来的两、三年内调涨。

他举例，无收益水源（NonrevenueWater）超过30%将使水务局面对亏损，但这种情况无法避免，因为当局需要高额成本来进行维修和提供服务的工作，包括更换新水管等。

“如果水费不调涨，水务局的储备就会越来越少，直到归零或负值，就无法进行维修工作。我认为，即使现在不调涨水费，在两、三年间必定需要调涨，但无论何种情况，人民都要明白节省用水的重要性。”