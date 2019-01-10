一次翻唱展歌喉爆红·47岁“美魔女”康华跨界当Rapper 有“御用情妇”之名的47岁香港女艺人康华在一次翻唱表演后，被唱片相中力捧，跨界当女歌手并推出Rap歌《拼火花》。

（香港10日讯）有“御用情妇”之名的47岁香港女艺人康华在一次翻唱表演后，被唱片相中力捧，跨界当女歌手并推出Rap歌《拼火花》。

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康华踏入演艺圈至今参演多部无线（TVB）电视剧，由于大部分均演小三、风尘女子或奸妃等角色名，被封“御用情妇”，其“坏女人”形象可谓深入民心。

根据港媒《东网》报道，康华早前于《流行经典50年》因翻唱《你怎么舍得我难过》暴露其好歌喉而爆红，被环星唱片公司相中，趁势捧她为歌手，并于近日推出 Rap歌《拼火花》。康华于MV也有大胆演出，除了蒙面女侠及女强人造型外，更获量身打造一套古装，展现其34D姣好身材。此外，公司还砸大钱出动一台要价约314万令吉（港币600万）的法拉利，衬托出“香车配美人”视觉效果。

至于为何会穿插古装Look？皆因康华早前在《宫心计2深宫计》有不少押韵对白，而曾被网民封为“唐代Rapper”，这次MV相信是配合其形象用心打造。

已单身多年的康华被问及感情时，笑言：“好多朋友笑我嫁不出、不会结婚，说今次转做Rapper出新歌，当作是我结婚般祝贺我，算是我人生大事，所以下星期开发布会那天日会有好多朋友来支持我。”她坦言，希望借由当Rapper杀出一条新财路，发展内地市场，同时还会继续努力演习、照顾双亲。

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康华自1994年签约无线当艺人至今，纵横演艺圈25年饰演过不少配角，曾演《陀鎗师姐》系列、《醉打金枝》及《刀下留人》等剧集，但多半为“情妇”形象居多。直到近半百才终于被伯乐相中为她“洗低”，圈中好友如陈炜、曾志伟、苗侨伟、陆永都表示支持。